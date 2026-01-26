दुमका में डीसी अभिजीत सिन्हा ने किया झंडोत्तोलन, कहा- सब मिलकर मजबूत और न्यायसंगत समाज की करें स्थापना
दुमका में उपायुक्त द्वारा झंडा फहराया गया. इस अवसर पर सरकारी विभागों की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं.
Published : January 26, 2026 at 1:03 PM IST
दुमका: झारखंड की उप राजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली. इस परेड में 15 प्लाटून ने भाग लिया, जिसमें जिला बल के अलावा आईआरबी और जैप के जवान मौजूद रहे. इस अवसर पर जिला परिषद की अध्यक्ष जॉयस बेसरा, उपाध्यक्ष सुधीर मंडल के अलावा संथाल परगना के डीआईजी अंबर लकड़ा, एसपी पीतांबर सिंह खेरवार समेत स्थानीय स्तर के कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे.
विदेश दौरे के कारण नहीं आ सके मुख्यमंत्री
दरअसल, झारखंड राज्य निर्माण के बाद यह परंपरा बन गई थी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री के द्वारा तिरंगा फहराया जाता है, लेकिन इस बार परिस्थिति कुछ अलग रही. सीएम हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर हैं, जिसकी वजह से झंडोत्तोलन की जिम्मेदारी उपायुक्त अभिजीत सिन्हा को दी गई.
सरकारी विभागों की झांकियां बनीं आकर्षण का केंद्र
गणतंत्र दिवस के मौके पर दुमका के पुलिस लाइन मैदान में विभिन्न विभागों की आकर्षक झांकियां निकाली गई, जिसमें पुलिस विभाग, वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग की झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया. झंडोत्तोलन के बाद उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि गणतंत्र दिवस संविधान के लागू होने की वर्षगांठ है.
इस दिन से हमारा देश एक संप्रभु गणराज्य के रूप में अपने सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ा है. आज का त्योहार हमें संविधान, सिद्धांत, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की याद दिलाता है. ये मूल्य केवल कागज पर ही नहीं बल्कि व्यवहार, नीतियों और निर्णयों में प्रतिबिंबित होना चाहिए.
उन्होंने कहा कि हमें सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक तक शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और रोजगार के समान अवसर प्राप्त हो. हमारे मुख्यमंत्री को पूर्ण विश्वास है कि भारतीय संविधान के आदर्शों और मूल्यों के प्रति संपूर्ण समर्पण से ही विकास के लक्ष्यों को सही अर्थों में प्राप्त कर सकते हैं. उपायुक्त ने कहा कि हम सब मिलकर एक मजबूत समृद्ध और न्यायसंगत समाज का निर्माण करेंगे.
