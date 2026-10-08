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रायपुर DB गर्ल्स कॉलेज में NSUI का प्रदर्शन, पैड मशीन और बाथरूम में साफ-सफाई को लेकर आवाज बुलंद, 15 दिन का अल्टीमेटम

रायपुर DB गर्ल्स कॉलेज में NSUI का प्रदर्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर. रायपुर के शासकीय दूधाधारी बजरंग गर्ल्स पोस्ट-ग्रेजुएट ऑटोनॉमस महाविद्यालय में NSUI ने अव्यवस्थाओं के खिलाफ और सुविधाओं की मांग रखते हुए प्रदर्शन किया. छात्राओं के लिए पैड मशीन लगाने, बाथरूम की व्यवस्था दुरुस्त करने समेत कई मांगों को लेकर महाविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और 15 दिनों में समाधान की मांग रखी गई.

दूधाधारी बजरंग कॉलेज रायपुर में बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH) पैड मशीन की मांग प्रदर्शन के दौरान छात्राओं की व्यक्तिगत जरूरत से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया. NSUI ने महाविद्यालय में छात्राओं की सुविधा के लिए तत्काल पैड मशीन स्थापित करने की मांग की. संगठन का कहना है कि कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को जरूरी सैनिटरी सुविधा आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ताकि उन्हें आवश्यकता के समय किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.