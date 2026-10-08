रायपुर DB गर्ल्स कॉलेज में NSUI का प्रदर्शन, पैड मशीन और बाथरूम में साफ-सफाई को लेकर आवाज बुलंद, 15 दिन का अल्टीमेटम
दूधाधारी बजरंग कॉलेज रायपुर में बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया, सहायक मुख्य संवाददाता प्रवीण सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 8, 2026 at 8:48 PM IST
रायपुर. रायपुर के शासकीय दूधाधारी बजरंग गर्ल्स पोस्ट-ग्रेजुएट ऑटोनॉमस महाविद्यालय में NSUI ने अव्यवस्थाओं के खिलाफ और सुविधाओं की मांग रखते हुए प्रदर्शन किया. छात्राओं के लिए पैड मशीन लगाने, बाथरूम की व्यवस्था दुरुस्त करने समेत कई मांगों को लेकर महाविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और 15 दिनों में समाधान की मांग रखी गई.
पैड मशीन की मांग
प्रदर्शन के दौरान छात्राओं की व्यक्तिगत जरूरत से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया. NSUI ने महाविद्यालय में छात्राओं की सुविधा के लिए तत्काल पैड मशीन स्थापित करने की मांग की. संगठन का कहना है कि कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को जरूरी सैनिटरी सुविधा आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ताकि उन्हें आवश्यकता के समय किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
बाथरूम की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग
छात्राओं ने कॉलेज के बाथरूम में अव्यवस्था के मुद्दे को भी उठाया. NSUI ने बाथरूम की साफ-सफाई और आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है. छात्राओं के लिए स्वच्छ और सुविधाजनक बाथरूम की उपलब्धता उनके सम्मान, सुविधा और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण से सीधे जुड़ा मुद्दा है.
पानी की सुविधा पर भी उठी आवाज
ज्ञापन में वाटर कूलर की नियमित सफाई कराने और पर्याप्त गिलास उपलब्ध कराने की मांग भी शामिल रही. छात्राओं के लिए स्वच्छ पेयजल की नियमित उपलब्धता को कॉलेज की जरूरी सुविधाओं में शामिल करते हुए इस व्यवस्था में सुधार की मांग की गई.
रेनोवेशन और NCC भवन को लेकर भी मांग
महाविद्यालय भवन के रेनोवेशन का काम जल्द पूरा करने की मांग की गई. इसके साथ ही NCC भवन के धूल भरे कमरों में कक्षाएं संचालित नहीं करने की मांग भी रखी गई, ताकि छात्राओं को पढ़ाई के लिए स्वच्छ और उपयुक्त वातावरण मिल सके.
कुछ और मांगें
- NSUI ने सभी कक्षाओं में खराब लाइट एवं पंखों की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की.
- ज्ञापन में महाविद्यालय की सभी छात्राओं को ID कार्ड वितरित करने की मांग भी रखी गई.
- छात्राओं के लिए खेल गतिविधियों के महत्व को देखते हुए कॉलेज के खेल मैदान की साफ-सफाई कर उसे दोबारा उपयोग योग्य बनाने की मांग की गई.
15 दिनों में समाधान का आश्वासन
महाविद्यालय के प्राचार्य ने छात्राओं की मांगों पर 15 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. वहीं NSUI ने कहा कि छात्राओं की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े इन मामलों को लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जाना चाहिए. 15 दिनों के भीतर मांगों का अपेक्षित समाधान नहीं किया गया, तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा. जरूरत पड़ने पर तालाबंदी जैसे कदम उठाने की चेतावनी भी दी गई है.
बड़ी संख्या में छात्राएं रहीं मौजूद
छात्राओं की इन मांगों को लेकर NSUI ने जिला उपाध्यक्ष वैभव मुजेवार के नेतृत्व में प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में छात्र नेता उत्कर्ष खिलारी, सरगम शुक्ला, वीरपाल कौर, खुशबू नायक, निधि साहू, भूमिका टंडन, वासुकी, बिंदु, मुनमुन, ऋषिता, भूमिका, सारा, स्वाति सोनवानी, अर्पिता, स्नेहा, नताशा, यशदीप और चेतना सहित बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं.