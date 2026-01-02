ETV Bharat / state

झारखंड में दिन सुहावना, रातें सर्द, हल्के कोहरे के बीच तापमान में हल्की उछाल के बाद फिर गिरावट के आसार

झारखंड में दिन में तो मौसम सुहावना है, लेकिन रातें अभी सर्द हैं. अगले कुछ दिनों तक मौसम के ऐसे ही रहने के आसार हैं.

WEATHER IN JHARKHAND
झारखंड का मौसम (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 2, 2026 at 1:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी समेत झारखंड में दिन का तापमान सामान्य से हल्का ऊपर है. वहीं, रात का तापमान कई जगह सामान्य से नीचे है. अगले कुछ दिन मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. इस दौरान हल्के से मध्यम धुंध के साथ ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है. घना कोहरा केवल छिटपुट इलाकों में ही बनने की संभावना जताई गई है, जबकि रांची शहर में सुबह की धुंध के बाद धूप खिली रहने का अनुमान है.

रांची में अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1.9 डिग्री अधिक, जबकि न्यूनतम 9.4 डिग्री, जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम दर्ज हुआ. राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो कड़ाके की ठंड का संकेत है. जमशेदपुर, डालटनगंज, बोकारो थर्मल और चाईबासा में दिन का तापमान 24-27 डिग्री के बीच और रात का तापमान 7-11 डिग्री के बीच रहा. अधिकांश जगह रात का पारा सामान्य से 1.5-3 डिग्री तक नीचे है.

weather in jharkhand
मौसम केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट (ईटीवी भारत)
IMD बुलेटिन के अनुसार झारखंड में अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में लगभग 2-3 डिग्री की धीरे-धीरे बढ़ोतरी, उसके बाद अगले तीन दिनों में फिर से उतनी ही गिरावट की संभावना है. रांची शहर के लिए अगले पांच दिन अधिकतम तापमान लगभग 23-25 डिग्री और न्यूनतम 6-10 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. इस दौरान दिन हल्के गर्म, रातें ठंडी, लेकिन सामान्य सीमा में रहेंगी. पूर्वानुमान के अनुसार 8 जनवरी तक राज्य में न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर की तरफ झुका रह सकता है. इसलिए कड़ाके की ठंड वाले कोल्ड वेव की वापसी की संभावना कम है.


बीते 24 घंटों में झारखंड के अलग-अलग हिस्सों में 'शैलो से मॉडरेट फॉग' यानी हल्का से मध्यम कोहरा दर्ज हुआ, पर घना कोहरा व्यापक पैमाने पर नहीं बना. राज्य स्तरीय पूर्वानुमान के मुताबिक 2 से 7 जनवरी तक सुबह के समय कई इलाकों में हल्का से मध्यम कोहरा या मिस्ट, दिन में साफ आसमान और शुष्क मौसम बना रहेगा.

ये भी पढ़ें: झारखंड में कड़ाके की ठंड के बीच नव वर्ष का स्वागत, 15 जिलों का पारा लुढ़का

झारखंड में शीतलहर के बीच साल 2025 की विदाई, नरम गुलाबी धूप करेगी नए साल का स्वागत

उत्तर-भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप, हवाई, रेल और सड़क सेवाओं पर असर

TAGGED:

WEATHER
JHARKHAND WEATHER
RANCHI
झारखंड का मौसम
WEATHER IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.