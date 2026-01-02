झारखंड में दिन सुहावना, रातें सर्द, हल्के कोहरे के बीच तापमान में हल्की उछाल के बाद फिर गिरावट के आसार
झारखंड में दिन में तो मौसम सुहावना है, लेकिन रातें अभी सर्द हैं. अगले कुछ दिनों तक मौसम के ऐसे ही रहने के आसार हैं.
रांची: राजधानी समेत झारखंड में दिन का तापमान सामान्य से हल्का ऊपर है. वहीं, रात का तापमान कई जगह सामान्य से नीचे है. अगले कुछ दिन मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. इस दौरान हल्के से मध्यम धुंध के साथ ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है. घना कोहरा केवल छिटपुट इलाकों में ही बनने की संभावना जताई गई है, जबकि रांची शहर में सुबह की धुंध के बाद धूप खिली रहने का अनुमान है.
रांची में अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1.9 डिग्री अधिक, जबकि न्यूनतम 9.4 डिग्री, जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम दर्ज हुआ. राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो कड़ाके की ठंड का संकेत है. जमशेदपुर, डालटनगंज, बोकारो थर्मल और चाईबासा में दिन का तापमान 24-27 डिग्री के बीच और रात का तापमान 7-11 डिग्री के बीच रहा. अधिकांश जगह रात का पारा सामान्य से 1.5-3 डिग्री तक नीचे है.
बीते 24 घंटों में झारखंड के अलग-अलग हिस्सों में 'शैलो से मॉडरेट फॉग' यानी हल्का से मध्यम कोहरा दर्ज हुआ, पर घना कोहरा व्यापक पैमाने पर नहीं बना. राज्य स्तरीय पूर्वानुमान के मुताबिक 2 से 7 जनवरी तक सुबह के समय कई इलाकों में हल्का से मध्यम कोहरा या मिस्ट, दिन में साफ आसमान और शुष्क मौसम बना रहेगा.
