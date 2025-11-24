ETV Bharat / state

करनाल में दिनदिहाड़े डकैती–फायरिंग, शादी के घर में गोलीबारी, ठेकेदार के बेटे को लगी गोली

घर बन गया क्राइम सीन: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो हमलावर अचानक घर में घुसे और बिना चेतावनी के गोलियां बरसानी शुरू कर दी.पूरे घर में दहशत का माहौल फैल गया. हमले में शामिल चारों बदमाश लगभग 40–45 मिनट तक घर में रहे. इस दौरान उन्होंने घर की अलमारियों से जेवरात और नकदी लूट ली, साथ ही महिलाओं से पहने हुए गहने भी उतरवा लिए.

शादी के घर पर दिनदिहाड़े चार बदमाशों ने डकैती और फायरिंग की (Etv Bharat)

करनाल: करनाल की सुभाष कालोनी में सोमवार सुबह शादी की तैयारियों में जुटे परिवार पर अचानक चार हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया. इस हमले में ठेकेदार के बेटे आदित्य पसरिचा को गोली लगी है. आदित्य ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करता है और कुछ दिन पहले ही शादी के कार्यक्रम के लिए भारत लौटा था. मामले में परिजन और मित्रों का कहना है कि परिवार शांत स्वभाव का है और किसी से कोई विवाद नहीं है.

शादी के घर में गोलीबारी (ETV Bharat)

लूट के बाद हुए फरार: हमलावर वारदात के बाद घर की एक कार लेकर फरार हो गए.जाते समय हमलावर घर का सीसीटीवी डीवीआर भी अपने साथ ले गए. इससे घटना पूरी तरह से सोची-समझी रणनीति मानी जा रही है. घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैलाकर रख दी.

ठेकेदार के बेटे को लगी गोली (ETV Bharat)

पुलिस ने शुरू की जांच: इधर घटना की सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस, सीआईए और एफएसएल की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. इस बारे में एसपी गंगा राम पुनिया ने कहा कि, "पुलिस ने घर से पांच खोखे बरामद किए हैं. जांच टीमें आसपास के सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर संदिग्धों की तलाश में जुटी हैं. कई लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक हमले की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है."

घटना के बाद लोगों में भय: इस वारदात ने पूरे परिवार और पड़ोसियों में दहशत फैला दी है. परिवार अब सुरक्षा की चिंता में है. वहीं, पड़ोसियों का कहना है कि यह घटना इलाके में पहली बार इतनी हिंसक और संगठित रूप में हुई है. पुलिस पूरे इलाके में गश्त बढ़ा रही है और जल्द ही अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें:नूंह में शादी-बारात में स्टंट पर पुलिस की सख्ती, थार पर हुड़दंग करने वालों पर चलेगा अभियान, दर्ज होगी FIR