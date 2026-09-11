ETV Bharat / state

हिमाचल में NH-3 पर चालू हो गई T4-01और T4-02 टनलें, मनाली और लेह-लद्दाख जाने वालों को होगी आसानी

बनकर तैयार हुई टनल ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी के लिहाज से NHAI को बड़ी सफलता मिली है. कीरतपुर-मनाली फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत दयोड़ से हणोगी तक बनी नई टनलों के सफल ट्रायल के बाद अब 11 सितंबर से ये टनल आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी. भूस्खलन और जाम की आशंका वाले इस मुश्किल रास्ते पर करीब 2 घंटे में पूरा होने वाला सफर अब करीब एक घंटे में पूरा हो सकेगा. इसको लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल हैंडल से इस सफलता पर लिखा कि हिमाचल में कनेक्टिविटी को बड़ा बूस्ट मिलेगा. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 'NH-03 के पंडोह-टकोली सेक्शन पर दयोड़ और हणोगी की दो प्रमुख टनल 11 सितंबर 2026 को यातायात के लिए खोली जा रही हैं. इन टनलों के शुरू होने से कुल्लू-मनाली और आगे लेह-लद्दाख की ओर जाने वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव आएगा.' जाम से मिलेगी राहत केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि 2.8 किलोमीटर लंबी दयोड़ टनल (T4-01) और 650 मीटर लंबी हणोगी टनल (T4-02) इस मार्ग के दो सबसे महत्वपूर्ण संकरे मार्ग को कम करेंगी. यह मार्ग कुल्लू-मनाली और आगे लेह-लद्दाख की ओर जाने के लिए महत्वपूर्ण है. इन टनलों के शुरू होने से जोगनी माता मंदिर, दयोड़ और हणोगी के पास लंबे समय तक लगने वाले जाम से राहत मिलेगी. पर्यटन सीजन के दौरान इन स्थानों पर यातायात जाम के कारण यात्रियों को एक से दो घंटे या उससे भी अधिक समय तक देरी का सामना करना पड़ता है.