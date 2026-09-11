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हिमाचल में NH-3 पर चालू हो गई T4-01और T4-02 टनलें, मनाली और लेह-लद्दाख जाने वालों को होगी आसानी

NH-3 पर पर दयोड़ और हणोगी टनल 11 सितंबर 2026 से यातायात के लिए खुल गई. नीतिन गडकरी ने एक्स पर किया पोस्ट.

बनकर तैयार हुई टनल
बनकर तैयार हुई टनल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 11:05 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी के लिहाज से NHAI को बड़ी सफलता मिली है. कीरतपुर-मनाली फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत दयोड़ से हणोगी तक बनी नई टनलों के सफल ट्रायल के बाद अब 11 सितंबर से ये टनल आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी. भूस्खलन और जाम की आशंका वाले इस मुश्किल रास्ते पर करीब 2 घंटे में पूरा होने वाला सफर अब करीब एक घंटे में पूरा हो सकेगा. इसको लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल हैंडल से इस सफलता पर लिखा कि हिमाचल में कनेक्टिविटी को बड़ा बूस्ट मिलेगा.

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 'NH-03 के पंडोह-टकोली सेक्शन पर दयोड़ और हणोगी की दो प्रमुख टनल 11 सितंबर 2026 को यातायात के लिए खोली जा रही हैं. इन टनलों के शुरू होने से कुल्लू-मनाली और आगे लेह-लद्दाख की ओर जाने वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव आएगा.'

जाम से मिलेगी राहत

केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि 2.8 किलोमीटर लंबी दयोड़ टनल (T4-01) और 650 मीटर लंबी हणोगी टनल (T4-02) इस मार्ग के दो सबसे महत्वपूर्ण संकरे मार्ग को कम करेंगी. यह मार्ग कुल्लू-मनाली और आगे लेह-लद्दाख की ओर जाने के लिए महत्वपूर्ण है. इन टनलों के शुरू होने से जोगनी माता मंदिर, दयोड़ और हणोगी के पास लंबे समय तक लगने वाले जाम से राहत मिलेगी. पर्यटन सीजन के दौरान इन स्थानों पर यातायात जाम के कारण यात्रियों को एक से दो घंटे या उससे भी अधिक समय तक देरी का सामना करना पड़ता है.

कुल्लू से मंडी आधा रहेगा सफर

गडकरी ने बताया कि इन टनलों के शुरू होने के बाद प्रभावित सड़क का हिस्सा 6 किलोमीटर से घटकर 3.5 किलोमीटर रह जाएगा. इससे इस हिस्से में यातायात का प्रवाह बेहतर होगा और सफर अधिक सुगम हो सकेगा. मंडी से कुल्लू जाने वाले लोगों के लिए भी यह महत्वपूर्ण राहत होगी. सामान्य यातायात परिस्थितियों में मंडी से कुल्लू की यात्रा, जो अभी करीब दो घंटे में पूरी होती है, घटकर लगभग 60 मिनट होने की उम्मीद है.

ये दोनों टनल एंड ऑफ पंडोह बायपास-टकोली सेक्शन के 4-लेनिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं. गडकरी के मुताबिक 18.908 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को 4,465.94 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है. इस परियोजना को Hybrid Annuity Mode यानी HAM के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है. ये परियोजना हिमाचल प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को सुरक्षित, तेज और अधिक विश्वसनीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

कुछ दिन पहले हुआ था ट्रायल

इससे पहले पंडोह बायपास-टकोली फोरलेन प्रोजेक्ट के प्रवेश द्वार पर दयोड़ से हणोगी तक बनी टनलों का ट्रायल भी किया गया था. एनएचएआई बोर्ड सदस्य विपनेश शर्मा की मौजूदगी में अधिकारियों ने टनलों का निरीक्षण और ट्रायल किया. दयोड़-हणोगी का यह हिस्सा पहले जाम, घुमावदार सड़क और भूस्खलन की आशंका के कारण वाहन चालकों के लिए मुश्किल माना जाता था. पर्यटन सीजन में यहां यातायात दबाव बढ़ने से मंडी से कुल्लू तक का सफर कई बार लंबा हो जाता था. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए सुरक्षित, तेज और अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. दयोड़ और हणोगी की दोनों टनलों का यातायात के लिए खुलना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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