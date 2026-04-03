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दिनदहाड़े हथियार के बल पर लूट का खुलासा, दो बदमाश गिरफ्तार, 5.51 लाख नकदी बरामद

बताया गया कि पुलिस टीम ने 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. पूछताछ में आरोपियों ने लूट की बात कबूल की.

दिनदहाड़े हथियार के बल पर लूट का खुलासा
दिनदहाड़े हथियार के बल पर लूट का खुलासा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 3, 2026 at 7:53 PM IST

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नई दिल्ली: उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में दिनदहाड़े हुई सनसनीखेज सशस्त्र लूट का दिल्ली पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उनके कब्जे से लूटी गई 5,51,500 रुपये नकदी, एक देसी पिस्टल और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की है. पुलिस के अनुसार 26 मार्च को शास्त्री नगर मेट्रो सबवे के पास एक कलेक्शन एजेंट से बाइक सवार बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर बैग लूट लिया था. पीड़ित के पास करीब 10.65 लाख रुपये थे, जिन्हें वह डिलीवरी के लिए ले जा रहा था.

मामले की जांच में पुलिस टीम ने 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और करीब 30 किलोमीटर तक आरोपियों के रूट को ट्रैक किया. जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी फर्जी नंबर प्लेट लगी बाइक का इस्तेमाल कर रहे थे. तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गाजियाबाद के अंकुर विहार इलाके से देव मैग्गो (24) और रोहित शर्मा (34) को गिरफ्तार किया. पूछताछ में दोनों ने लूट की वारदात कबूल कर ली.

डीसीपी राजा बंठिया (ETV BHARAT)

पुलिस ने आरोपी देव के पास से 3.14 लाख रुपये और बाइक, जबकि रोहित के पास से 2.37 लाख रुपये और देसी पिस्टल बरामद की. जांच में बाइक भी चोरी की निकली. डीसीपी राजा बंठिया ने बताया कि 'टीम की कड़ी मेहनत, तकनीकी जांच और स्थानीय इनपुट के चलते इस मामले को सुलझाया गया. आगे भी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है.'

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