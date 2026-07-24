दिनदहाड़े टॉवर चौक पर बुजुर्ग को मारी गोली, दौड़ाकर आरोपी को पुलिस ने दबोचा
उज्जैन के व्यस्त टॉवर चौक पर एक शख्स ने दिनदहाड़े बुजुर्ग को गोली मार दी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 10:43 PM IST
उज्जैन: उज्जैन थाना माधवनगर क्षेत्र के अंतर्गत टावर चौक पर दिनदहाड़े गोली चलाने की वारदात सामने आई है. जानकारी के मुताबिक दो साथी शहिद पार्क की और से पैदल टावर चौक की तरफ़ आपस में बातें करते हुए जा रहे थे. उसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी हुई और विवाद बढ़ने पर एक ने पिस्टल निकाल कर दूसरे को गोली मार दी. गोली दूसरे शख्स के पेट लगी. मौके पर मौजूद आरक्षक अनमोल ने राहगीरों की मदद से घायल को अस्पताल पहुँचाया.
आरोपी की मानसिक स्थिति अस्थिर बताई जा रही है
वारदात के बाद आरोपी चामुंडा माता मंदिर की और भाग निकला. लेकिन पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया. भागने के दौरान आरोपी के पैरों में चोट आई है. पुलिस आरोपी का भी शासकीय अस्पताल में उपचार करवा रही है और मामले की जांच में जुट गई है. सीएसपी दीपिका शिंदे ने बताया, घायल शख्स की पहचान आशुतोष और आरोपी की प्रभुलाल मालवीय के रूप में हुई है. आरोपी की मानसिक स्थिति अस्थिर बताई जा रही है. मामले में जांच की जा रही है कि दोनों की बीच क्या रिश्ता है, एक ने दूसरो पर गोली क्यों चलाई. आरोपी के पास से पिस्टल भी बरामद कर ली गई है.
महाकाल मंदिर के सुरक्षा गार्ड पर चाकू से हमला
महाकाल लोक द्वार के पास महाकाल मंदिर के सुरक्षा गार्ड पर तीन लोगों ने चाकू से हमला कर दिया. हमले में गार्ड बुरी तरह घायल हो गया. जिसे उसके साथी सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया. वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. घटना उस समय हुई जब ड्यूटी खत्म कर सुरक्षा गार्ड थंब लगाने गया था. घटना के दौरान वहां अफरा तफरी मच गई.
घटना के समय वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड व प्रत्यक्षदर्शी गोपाल ने बताया कि घायल आकाश राठौर और वह महाकाल लोक द्वार के पास धनुष द्वार पर ड्यूटी खत्म कर थम्ब (उपस्थिति) लगाने गए थे. इसी दौरान तीन युवक वहां पहुँचे, तीनो में से एक ने आकाश पर चाकू निकालकर हमला दिया. वह मौजूद अन्य सुरक्षा गार्ड सुधीर ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी वहां से फरार हो गया.
महाकाल अनुभाग के सीएसपी दीपक मारवी ने बताया, महाकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत सुरक्षाकर्मी व फूल प्रसाद की दुकान पर काम करने वाले लड़कों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. ड्यूटी खत्म कर लौटते समय गार्ड के साथ मारपीट कर एक आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया. घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है. आरोपियों की पहचान कर ली गई है. उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया है, मामले की जांच की जा रही है.