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दिनदहाड़े टॉवर चौक पर बुजुर्ग को मारी गोली, दौड़ाकर आरोपी को पुलिस ने दबोचा

शख्स ने दिनदहाड़े बुजुर्ग को गोली मारी ( सांकेतिक तस्वीर )

उज्जैन: उज्जैन थाना माधवनगर क्षेत्र के अंतर्गत टावर चौक पर दिनदहाड़े गोली चलाने की वारदात सामने आई है. जानकारी के मुताबिक दो साथी शहिद पार्क की और से पैदल टावर चौक की तरफ़ आपस में बातें करते हुए जा रहे थे. उसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी हुई और विवाद बढ़ने पर एक ने पिस्टल निकाल कर दूसरे को गोली मार दी. गोली दूसरे शख्स के पेट लगी. मौके पर मौजूद आरक्षक अनमोल ने राहगीरों की मदद से घायल को अस्पताल पहुँचाया. आरोपी की मानसिक स्थिति अस्थिर बताई जा रही है वारदात के बाद आरोपी चामुंडा माता मंदिर की और भाग निकला. लेकिन पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया. भागने के दौरान आरोपी के पैरों में चोट आई है. पुलिस आरोपी का भी शासकीय अस्पताल में उपचार करवा रही है और मामले की जांच में जुट गई है. सीएसपी दीपिका शिंदे ने बताया, घायल शख्स की पहचान आशुतोष और आरोपी की प्रभुलाल मालवीय के रूप में हुई है. आरोपी की मानसिक स्थिति अस्थिर बताई जा रही है. मामले में जांच की जा रही है कि दोनों की बीच क्या रिश्ता है, एक ने दूसरो पर गोली क्यों चलाई. आरोपी के पास से पिस्टल भी बरामद कर ली गई है. महाकाल मंदिर के सुरक्षा गार्ड पर चाकू से हमला