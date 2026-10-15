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परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा- "नेहा बोरा बांग्लादेश जाकर वहां के लोगों के जीवन सुधारें"

मंत्री ने दावा किया कि विदेशी ताकतें बॉलीवुड के चेहरों का ले रही हैं सहारा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बलिया: उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने नेहा बोरा के बांग्लादेश से जुड़े बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अगर नेहा बोरा बांग्लादेश से प्रेरित हैं, तो उन्हें वहां जाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए.

मंत्री ने बांग्लादेश के युवाओं से जुड़ी उनकी टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें वहां जाकर वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए काम करना चाहिए. बलिया में मीडिया से बातचीत के दौरान दयाशंकर सिंह ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे इमरान खान के एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी.