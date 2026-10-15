परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा- "नेहा बोरा बांग्लादेश जाकर वहां के लोगों के जीवन सुधारें"
बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने नेहा बोरा के बांग्लादेश संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 10:00 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 10:16 PM IST
बलिया: उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने नेहा बोरा के बांग्लादेश से जुड़े बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अगर नेहा बोरा बांग्लादेश से प्रेरित हैं, तो उन्हें वहां जाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए.
मंत्री ने बांग्लादेश के युवाओं से जुड़ी उनकी टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें वहां जाकर वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए काम करना चाहिए. बलिया में मीडिया से बातचीत के दौरान दयाशंकर सिंह ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे इमरान खान के एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी.
नेहा बोरा के बयान पर क्या बोले दयाशंकर सिंह: नेहा बोरा के उस बयान को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि बांग्लादेश के युवाओं ने भारत में सत्ता परिवर्तन का रास्ता दिखाया है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दयाशंकर सिंह ने कहा कि नेहा बोरा बांग्लादेश जाकर वहां के लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए काम करें. उन्होंने कहा कि अगर वह बांग्लादेश से प्रेरित हैं, तो वहां जाकर वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए काम करना बेहतर होगा. मंत्री ने इस टिप्पणी के जरिए नेहा बोरा के बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की.
इमरान खान के मामले में विदेशी ताकतों पर उठाए सवाल: बातचीत के दौरान बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे इमरान खान के एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर भी सवाल पूछा गया. सवाल भारत छोड़ने के नोटिस से जुड़ा था, हालांकि उपलब्ध जानकारी में नोटिस की स्थिति स्पष्ट नहीं है. इस पर दयाशंकर सिंह ने आरोप लगाया कि विदेशी ताकतें भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि ऐसी ताकतें अपने मकसद के लिए बॉलीवुड से जुड़े लोगों का सहारा ले रही हैं.
बलिया में राजनीतिक बयानों को लेकर चर्चा: परिवहन मंत्री ने दोनों मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विदेशी प्रभाव और लोकतंत्र से जुड़े सवाल उठाए. नेहा बोरा के बयान पर उन्होंने बांग्लादेश जाकर वहां काम करने की सलाह दी. वहीं, इमरान खान के मामले में उन्होंने विदेशी ताकतों की भूमिका को लेकर आरोप लगाए. उनके ये बयान राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा के बीच सामने आए हैं.
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