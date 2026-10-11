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CJP प्रदर्शन का दूसरा दिन: इंडिया गेट पर पसरा सन्नाटा, रविवार को पिकनिक मनाने आने वाले लोग नदारद, देखें ग्राउंड रिपोर्ट

इंडिया गेट पर पसरा सन्नाटा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सीजेपी के विरोध प्रदर्शन का रविवार को दूसरा दिन है. आमतौर पर रविवार की छुट्टी पर इंडिया गेट और कर्तव्य पथ लोगों की चहल-पहल से गुलजार रहते हैं. लोग यहां अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों के साथ समय बिताने, पिकनिक मनाने और छुट्टी का आनंद लेने आते हैं. लेकिन आज नजारा बिल्कुल अलग है. इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर सन्नाटा पसरा नजर आया.

पूरे इलाके में पुलिस की बैरिकेडिंग और सुरक्षा बलों की तैनाती है. वहीं, बीएनएसएस की धारा 163 लागू होने के कारण लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है. प्रदर्शन के दूसरे दिन राजधानी के इस प्रमुख पर्यटन स्थल पर रविवार जैसी रौनक दिखाई नहीं दी.