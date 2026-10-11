CJP प्रदर्शन का दूसरा दिन: इंडिया गेट पर पसरा सन्नाटा, रविवार को पिकनिक मनाने आने वाले लोग नदारद, देखें ग्राउंड रिपोर्ट
इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस तैनाती की गई है.
Published : October 11, 2026 at 1:07 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सीजेपी के विरोध प्रदर्शन का रविवार को दूसरा दिन है. आमतौर पर रविवार की छुट्टी पर इंडिया गेट और कर्तव्य पथ लोगों की चहल-पहल से गुलजार रहते हैं. लोग यहां अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों के साथ समय बिताने, पिकनिक मनाने और छुट्टी का आनंद लेने आते हैं. लेकिन आज नजारा बिल्कुल अलग है. इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर सन्नाटा पसरा नजर आया.
पूरे इलाके में पुलिस की बैरिकेडिंग और सुरक्षा बलों की तैनाती है. वहीं, बीएनएसएस की धारा 163 लागू होने के कारण लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है. प्रदर्शन के दूसरे दिन राजधानी के इस प्रमुख पर्यटन स्थल पर रविवार जैसी रौनक दिखाई नहीं दी.
इंडिया गेट दिल्ली के उन प्रमुख स्थानों में शामिल है, जहां लोग सप्ताहांत और छुट्टियों के दिन बड़ी संख्या में पहुंचते हैं. कोई अपने परिवार के साथ यहां समय बिताने आता है, तो कोई दोस्तों के साथ घूमने और पिकनिक मनाने के लिए पहुंचता है. बच्चों के साथ आने वाले परिवारों के लिए भी यह पसंदीदा जगहों में से एक है. रविवार को आमतौर पर यहां लोगों की भीड़, बच्चों की चहल-पहल और पर्यटकों की आवाजाही दिखाई देती है. लेकिन सीजेपी के प्रदर्शन के दूसरे दिन इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर इसका उलट नजारा देखने को मिला. दोपहर तक पूरा इलाका लगभग खाली नजर आया और छुट्टी के दिन दिखाई देने वाली रौनक गायब रही.
इंडिया गेट से कर्तव्य पथ तक पुलिस का पहरा: प्रदर्शन को देखते हुए इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस बल की तैनाती की गई है. सुरक्षा व्यवस्था के बीच इलाके में लोगों की सामान्य आवाजाही भी प्रभावित होती दिखाई दी. रविवार को जब लोग आमतौर पर छुट्टी मनाने के लिए इंडिया गेट पहुंचते हैं, उस समय यहां पुलिस की मौजूदगी और बैरिकेडिंग नजर आई.
धारा 163 लागू, लोगों के जुटने पर प्रतिबंध: इंडिया गेट और आसपास के क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू की गई है. इसके तहत प्रशासन के आदेशों के अनुसार लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और संभावित प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस सतर्क है.
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