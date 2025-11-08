ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में डीएवी कॉलेज के छात्र ने की आत्मदाह की कोशिश, 70% झुलसा, बोला- प्रिंसिपल ने बेइज्जती की

पीड़ित छात्र को तुरंत पुलिस सीएचसी बुढ़ाना ले गई. जहां डॉक्टरों ने हायर सेंटर मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.

छात्र ने की आत्महत्या की कोशिश.
छात्र ने की आत्महत्या की कोशिश. (Photo Credit; DAV College student)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 3:38 PM IST

Updated : November 8, 2025 at 4:36 PM IST

मुजफ्फरनगर : डीएवी कॉलेज के एक छात्र ने शनिवार को क्लास में आत्मदाह की कोशिश की. चीखने-चिल्लाने की आवाज सुन प्रिंसिपल और छात्र मौके पर पहुंचे. दरवाजा तोड़कर छात्र को बाहर निकाला. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी कॉलेज पहुंच गई. एंबुलेंस से छात्र को सीएचसी बुढ़ाना ले गई. छात्र की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. छात्र 70% से ज्यादा झुलस गया है. मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

खाकरोबान गांव का रहने वाला उज्ज्वल राणा DAV पीजी कॉलेज बुढ़ाना में बीए सेकेंड ईयर का छात्र है. बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल ने फीस जमा नहीं होने से उसे परीक्षा देने से रोक दिया था. इससे नाराज होकर छात्र ने आत्मदाह की कोशिश की. छात्र का एक वीडियो भी सामने आया है. वह कह रहा कि मुझे अकेला छोड़ दो. मेरे साथ प्रिंसिपल ने गलत व्यवहार किया. मेरी बेइज्जती की.

केस दर्ज कर पुलिस मामले की कर रही जांच. (Video Credit; Muzaffarnagar Police)

प्रिंसिपल पर लगाए गंभीर आरोप : आत्मदाह से पहले छात्र उज्ज्वल राणा ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कह रहा है, मैं अपनी स्थिति बताने प्रिंसिपल प्रदीप कुमार के पास गया, तो उन्होंने मेरे साथ अनुचित व्यवहार किया. उन्होंने सबके सामने गालियां दीं, बाल नोचे और पिटाई की. उन्होंने कहा, फीस नहीं देनी तो कर लो आत्महत्या, हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है. छात्र ने कहा, मैंने सिर्फ गरीब और फीस न भर पाने वाले छात्रों के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन उसकी सजा मुझे इस तरह दी गई.

सच्चाई के लिए आवाज उठाना गुनाह है : छात्र ने कहा, मेरी इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिला दी गई. जब मैंने न्याय की मांग की, तो कॉलेज प्रशासन ने पुलिस बुला ली. आज मैं इतना टूट चुका हूं कि मेरा ईमानदारी और कानून पर विश्वास डगमगा गया है. मैं खुद से सवाल कर रहा हूं, सच्चाई के लिए आवाज उठाना गुनाह है. मैं अब भी उस दर्द से गुजर रहा हूं. मैं झुका नहीं हूं, मैं टूटा नहीं हूं. मैं चाहता हूं कि मुझे न्याय मिले, ताकि कोई और छात्र मेरे जैसी यातना न सहे.

प्रिंसिपल, ASI और कॉन्स्टेबल को बताया जिम्मेदार : छात्र ने कहा, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है या मैं आत्महत्या करता हूं, तो इसके जिम्मेदार प्रिंसिपल प्रदीप कुमार, ASI नंद किशोर, कॉन्स्टेबल हरवीर और विनीत होंगे. उज्ज्वल के पिता हरेंद्र राणा ने बताया कि उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति कमजोर है. कॉलेज प्रशासन से फीस जमा करने के लिए कुछ समय की मोहलत मांगी थी. हालांकि, प्रिंसिपल ने उनकी बात नहीं सुनी और परीक्षा फॉर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया.

तस्वीर घटना से एक दिन पहले की है. कॉलेज गेट पर उज्ज्वल राणा ने फीस को लेकर साथियों से चर्चा की थी.
तस्वीर घटना से एक दिन पहले की है. कॉलेज गेट पर उज्ज्वल राणा ने फीस को लेकर साथियों से चर्चा की थी. (Photo Credit; Ujjwal Rana Social Media Account)

छात्र की बहन ने पुलिस को दिया शिकायती पत्र : वहीं प्रिंसिपल के मुताबिक, छात्र ने आत्मदाह का प्रयास किया था, जिसके बाद बुढ़ाना पुलिस को तत्काल बुलाया गया. सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने बताया, शनिवार दोपहर 1:00 बजे बुढ़ाना थाने पर एक महिला ने प्रार्थना पत्र दिया. उसने अपने छोटे भाई, जो डीएवी डिग्री कॉलेज में थर्ड ईयर का छात्र है. उसका कॉलेज के प्रिंसिपल से फीस का कुछ इश्यू था. छात्र ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया. पीड़ित छात्र को तुरंत पुलिस सीएचसी बुढ़ाना ले गई. जहां डॉक्टरों ने हायर सेंटर मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. छात्र के साथ दो सब इंस्पेक्टर को भी तैनात किया गया है. मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने छात्र को खतरे से बाहर बताया है. मामले में जो भी पीड़ित छात्र को उकसाने में शामिल है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मामले की जांच की जा रही है.

Last Updated : November 8, 2025 at 4:36 PM IST

MUZAFFARNAGAR NEWS
MUZAFFARNAGAR DAV COLLEGE
MUZAFFARNAGAR UJJWAL RANA
छात्र ने की आत्मदाह की कोशिश
MUZAFFARNAGAR NEWS

