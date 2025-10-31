ETV Bharat / state

युवक की मौत के बाद बवाल, हाईवे पर जाम और हंगामा, जानिए पूरा मामला

ग्रामीणों ने गुस्से में मृतक का शव रखकर नेशनल हाईवे 11 को जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ट्रेलर चालक ने राधेश्याम को रंजिश में जान-बूझकर टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हुई है.

दौसा: जिले के राहुवास थाना इलाके में शुक्रवार को एक ट्रेलर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया. हादसा सलेमपुरा रेस्ट एरिया के पास हुआ जहां तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान खारीवाड़ा निवासी राधेश्याम गुर्जर के रूप में हुई है. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए.

मृतक के भाई का आरोप- गांव के व्यक्ति ने दी मारने की धमकी : मृतक राधेश्याम के भाई ने गांव के ही रामजीलाल गुर्जर और उसके परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दिन पूर्व भी आरोपियों ने उसके पीछे गाड़ी लगाई थी. तब आरोपियों ने धमकी दी थी कि आज तो बच गया, लेकिन "तू नहीं तो कोई और, मरेगा जरूर" और आज आरोपियों ने मेरे भाई को मरवा दिया. ऐसे में मृतक के परिवारजनों ने पुलिस से मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

पढ़ें : दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत में एक की मौत, चार घायल जयपुर रेफर

जाम से हाईवे पर लगी वाहनों की कतार : हाईवे पर लगे जाम से यातायात पूरी तरह ठप हो गया. दर्जनों वाहन दोनों ओर फंस गए और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. सूचना मिलने पर राहुवास थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ इतनी आक्रोशित थी कि हालात काबू में नहीं आए. इसके बाद डीएसपी नांगल राजावतान चारुल गुप्ता भी मौके पर पहुंचीं. डीएसपी गुप्ता ने मृतक के परिजनों व ग्रामीणों से बात कर उन्हें शांत कराया. उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. कई घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार परिजन शव उठाने के लिए तैयार हो गए.

समझाइश के बाद शव पहुंचाया जिला अस्पताल : डीएसपी चारुल गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की जांच आगे बढ़ाई जाएगी. वहीं, ट्रेलर चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है.