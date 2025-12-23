ETV Bharat / state

अवैध रिश्ते में पति बना बाधा तो प्रेमी संग साजिश रचकर करवाई हत्या, 10 महीने बाद पत्नी गिरफ्तार

सीसीटीवी में कुछ बदमाश गाड़ी से शव पटकते हुए नजर आए थे. दो आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं.

DAUSA POLICE ACTION, MURDERING HER HUSBAND
पुलिस थाना कोलवा. (ETV Bharat dausa)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 23, 2025 at 6:51 PM IST

2 Min Read
दौसाः जिले के कोलवा थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर 10 माह पूर्व मिले एक अज्ञात शव के मामले में पुलिस ने 10 माह बाद मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी पत्नी ने अवैध संबंधों में बाधक बन रहे पति की अपने प्रेमी से गोली मारकर हत्या करवा दी थी.

इस मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी के प्रेमी धर्मेंद्र कुमार शर्मा निवासी गाजियाबाद और शूटर रामचंद्र उर्फ बिट्टू निवासी आजमगढ़ यूपी को गाजियाबाद से पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. इसके बाद अब आरोपी पत्नी को बिहार से गिरफ्तार किया गया है. कोलवा थाना प्रभारी रामशरण ने बताया कि 10 माह पूर्व 10 फरवरी को कोलवा थाना पुलिस को दिल्ली-मुंबई लिंक रोड पर स्थित बांदीकुई-जयपुर एक्सप्रेस वे के द्वारापुरा के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव होने की सूचना मिली थी.

कार से शव पटकते नजर आए बदमाशः इस दौरान मौके पर पहुंची कोलवा थाना पुलिस ने मृतक की शिनाख्त आशानंद शर्मा उर्फ पांडे के रूप में की. साथ ही एक्सप्रेसवे पर स्थित सीसीटीवी चेक किए. इस दौरान सीसीटीवी में कुछ बदमाश गाड़ी से शव पटकते हुए नजर आए. ऐसे में पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई. मामले से जुड़े महिला के प्रेमी और शूटर को पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया था.

पत्नी ने ही मरवायाः कोलवा थाना प्रभारी रामशरण ने बताया कि मृतक आशानंद जयपुर में रहकर मजदूरी का कार्य करता था. तभी मृतक की पत्नी श्वेता उर्फ शिल्पी शर्मा की मुलाकात धर्मेंद्र कुमार शर्मा से हुई, जिससे नजदीकियां बढ़ी और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया. ऐसे में मृतक की पत्नी और प्रेमी के बीच बाधा बनने के कारण महिला ने अपने प्रेमी को अपने पति की हत्या के लिए तैयार किया. इस दौरान महिला ने षडयंत्र रचकर प्रेमी के साथ मिलकर शूटर से पति को गोली मारकर मरवा दिया. मामले में पुलिस ने पहले गिरफ्तार आरोपियों से एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद कर लिया. वहीं आरोपी पत्नी को अब बिहार से गिरफ्तार किया है.

DAUSA POLICE ACTION
MURDERING HER HUSBAND
पत्नी ने करवाई पति की हत्या
MURDERED IN ILLICIT RELATIONSHIP
WOMAN ON CHARGES OF MURDER

