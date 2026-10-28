पंचायती राज चुनाव में लापरवाही, दौसा में 6 और करौली में 5 कार्मिक सस्पेंड, झालरापाटन में 4 कर्मचारियों पर गिरी गाज
दूसरे चरण के तहत बुधवार को करौली, मासलपुर और नादौती में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान जारी है.
Published : October 28, 2026 at 9:00 AM IST
दौसा/करौली/ झालावाड़ : पंचायतीराज चुनाव-2026 के द्वितीय चरण के मतदान से पहले प्रशिक्षण में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. दौसा में 6 और करौली में 5 कार्मिकों को निलंबित किया गया है. ये सभी अंतिम प्रशिक्षण से बिना सूचना अनुपस्थित रहे थे. इस कार्रवाई के बाद निर्वाचन कार्य में लगे कार्मिकों में हड़कंप मच गया है. जिला निर्वाचन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. दूसरे चरण में बुधवार को दौसा और करौली में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं. इधर, झालावाड़ जिले के सलोतिया मतदान केंद्र के बाहर चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी बाहरी व्यक्ति के घर भोजन करने पर चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है.
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिरदी चंद गंगवाल ने बताया कि 27 अक्टूबर को मतदान दलों की रवानगी से पहले अंतिम प्रशिक्षण आयोजित किया गया था. इस दौरान पांच कार्मिक अनुपस्थित रहे, जबकि एक कार्मिक प्रशिक्षण में शामिल होने के बाद बिना किसी सूचना के प्रशिक्षण स्थल से नदारद हो गया. प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वालों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालसोट के व्याख्याता मुकेश कुमार मीणा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुर्रीकलां के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भोमाराम योगी, नगर परिषद दौसा के सफाई कर्मचारी पप्पू एवं रामहेत टोपिया तथा पीएचईडी उपखंड दौसा के सहायक अभियंता कार्यालय में कार्यरत सहायक अमित शर्मा शामिल हैं. वहीं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लवाण के पुस्तकालय अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार शर्मा प्रशिक्षण में उपस्थित होने के बाद बिना सूचना दिए प्रशिक्षण स्थल से चले गए. इन सभी छह कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है.
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करौली में 5 कार्मिकों पर गिरी निलंबन की गाज: करौली में पंचायती राज आम चुनाव-2026 के द्वितीय चरण के मतदान से पहले निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है. निर्धारित प्रशिक्षण से बिना सूचना अनुपस्थित रहने और बार-बार फोन करने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर पांच कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा ने बताया कि द्वितीय चरण के मतदान के लिए नियुक्त कार्मिकों को मंगलवार को राजकीय महाविद्यालय करौली में आयोजित प्रशिक्षण में शामिल होना था. बिना सूचना अनुपस्थित रहने और निर्वाचन संबंधी निर्देशों की अवहेलना को गंभीर मानते हुए संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की गई.
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ये कार्मिक हुए निलंबित: महेन्द्र सिंह गुर्जर, अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुण्डेरपुर; विष्णु चंद गुर्जर, वरिष्ठ कार्यालय सहायक, राजस्थान जल संसाधन विभाग, हिण्डौन; अनन्त देव सिंह, सहायक कर्मचारी, राजस्थान जल संसाधन विभाग, करौली; रामकरण मीना, उपप्राचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नानपुर, मण्डरायल, तथा चन्द्रप्रकाश मीना, उपप्राचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करौली शामिल हैं. निलंबन अवधि के दौरान संबंधित कार्मिकों का मुख्यालय जिला नियंत्रण कक्ष, कलेक्ट्रेट करौली रहेगा. उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा.
आज 271 बूथों पर मतदान, प्रशासन अलर्ट: पंचायती राज आम चुनाव-2026 के द्वितीय चरण में बुधवार को करौली, मासलपुर और नादौती पंचायत समितियों के निर्धारित वार्डों एवं जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है. जिले में 271 मतदान बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.
चुनाव के दौरान निजी घर में खाया खाना, झालावाड़ में चार कर्मचारी निलंबित: पंचायत राज चुनाव के दौरान निर्वाचन नियमों की अनदेखी करना चार कार्मिकों को भारी पड़ गया. झालरापाटन पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत सलोतिया में मतदान केंद्र के बाहर निजी व्यक्ति के घर भोजन करने की शिकायत पर जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह राठौड़ ने सख्त कार्रवाई करते हुए चारों कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. कार्रवाई एसडीएम सोनू कुमारी की अनुशंसा पर की गई है. जिला निर्वाचन अधिकारी राठौड़ ने बताया कि झालरापाटन की ग्राम पंचायत सलोतिया में रिटर्निंग अधिकारी सहित तीन अन्य कार्मिकों को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है. पोलिंग पार्टी में मौजूद रिटर्निंग अधिकारी बागाराम चौधरी, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डग, गुलाबचंद मीणा, अध्यापक लेवल-2, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिण्डोला, प्रदीप सिंह, प्रबोधक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुराड़िया और संजय कुमार, वन रक्षक, कार्यालय उपवन संरक्षक झालावाड़ शामिल हैं.
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