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पंचायती राज चुनाव में लापरवाही, दौसा में 6 और करौली में 5 कार्मिक सस्पेंड, झालरापाटन में 4 कर्मचारियों पर गिरी गाज

प्रशिक्षण स्थल पर चुनाव तैयारियों का जायजाा लेते अधिकारी ( ETV Bharat Dausa )

दौसा/करौली/ झालावाड़ : पंचायतीराज चुनाव-2026 के द्वितीय चरण के मतदान से पहले प्रशिक्षण में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. दौसा में 6 और करौली में 5 कार्मिकों को निलंबित किया गया है. ये सभी अंतिम प्रशिक्षण से बिना सूचना अनुपस्थित रहे थे. इस कार्रवाई के बाद निर्वाचन कार्य में लगे कार्मिकों में हड़कंप मच गया है. जिला निर्वाचन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. दूसरे चरण में बुधवार को दौसा और करौली में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं. इधर, झालावाड़ जिले के सलोतिया मतदान केंद्र के बाहर चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी बाहरी व्यक्ति के घर भोजन करने पर चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है.