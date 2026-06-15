DU के दौलत राम कॉलेज में विदेशी भाषा पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन शुरू, 1 जुलाई तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन
दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज स्थित सेंटर फॉर फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज ने विदेशी भाषा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी.
Published : June 15, 2026 at 9:42 AM IST
नई दिल्ली: विदेशी भाषाएं सीखने के इच्छुक छात्रों और पेशेवरों के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज स्थित सेंटर फॉर फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज (CFL) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पार्ट-टाइम विदेशी भाषा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक अभ्यर्थी 1 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. कॉलेज की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, चीनी, जापानी और कोरियन भाषाओं के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस्ड डिप्लोमा कोर्स में अभ्यर्थी दाखिला ले सकते हैं.
इन भाषाओं में दाखिले का मौका
दौलत राम कॉलेज के सेंटर फॉर फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज के तहत सात विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं. इनमें फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, चीनी, जापानी और कोरियन शामिल हैं. इन सभी भाषाओं में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस्ड डिप्लोमा के कोर्स हैं. यह पाठ्यक्रम पार्ट-टाइम मोड में संचालित किए जाते हैं, जिससे छात्र, नौकरीपेशा लोग और अन्य इच्छुक अभ्यर्थी आसानी से इन्हें कर सकते हैं.कॉलेज द्वारा जारी सूचना के अनुसार सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण होना जरूरी है. साथ ही न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है. डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए संबंधित भाषा का सर्टिफिकेट कोर्स पास होना चाहिए. वहीं एडवांस्ड डिप्लोमा में दाखिले के लिए संबंधित भाषा में डिप्लोमा कोर्स की योग्यता जरूरी है.
कॉलेज प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रवेश परीक्षा देना अनिवार्य होगा. यदि किसी अभ्यर्थी ने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स दिल्ली विश्वविद्यालय के अलावा किसी अन्य संस्थान से पूरा किया है, तो उसे प्रवेश परीक्षा देनी होगी. इसके अलावा यदि सर्टिफिकेट से डिप्लोमा या डिप्लोमा से एडवांस्ड डिप्लोमा के बीच गैप ईयर रहा है, तब भी उम्मीदवार को प्रवेश परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा.
रजिस्ट्रेशन और आवेदन लिंक
विदेशी भाषा पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 150 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना होगा. यह शुल्क केवल कॉलेज की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट लिंक के माध्यम से ही जमा किया जा सकेगा. कॉलेज ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि भुगतान करने के बाद उसकी रसीद सुरक्षित रखें, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया के दौरान इसकी जरूरत पड़ सकती है.
शुल्क भुगतान के लिए लिंक: https://eazypay.icicibank.com/eazpayLink?P1=YGI0S+0BXcIJp+XsMoODYw
सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आवेदन फॉर्म:https://forms.gle/oiCdp3HUPrdLjSYE8
डिप्लोमा और एडवांस्ड डिप्लोमा कोर्स के लिए आवेदन फॉर्म: https://forms.gle/wNW4PpUPYz2aNdNXA
करियर और रोजगार के लिए उपयोगी हैं विदेशी भाषाएं
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. सबसे पहले उम्मीदवारों को कॉलेज की वेबसाइट पर उपलब्ध पेमेंट लिंक के माध्यम से शुल्क जमा करना होगा. इसके बाद संबंधित कोर्स के लिए उपलब्ध गूगल फॉर्म भरना होगा. कॉलेज प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गूगल फॉर्म भरने से पहले शुल्क का भुगतान करना जरूरी है. बिना शुल्क भुगतान के आवेदन मान्य नहीं माना जाएवर्तमान समय में विदेशी भाषाओं का ज्ञान रोजगार और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रहा है. बहुराष्ट्रीय कंपनियों, दूतावासों, पर्यटन उद्योग, अनुवाद सेवाओं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और शिक्षा क्षेत्र में विदेशी भाषा विशेषज्ञों की मांग लगातार बढ़ रही है. ऐसे में दिल्ली विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम को छात्रों और पेशेवरों के लिए एक जरूरी अवसर माना जा रहा है. कॉलेज की ओर से जारी नोटिस के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2026 है. इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वह अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.
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