दुर्ग में 5 साल की मासूम से दरिंदगी, कांग्रेस ने थाने का किया घेराव
दुर्ग में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना पर सियासत शुरू हो गई है. कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 11, 2026 at 7:37 PM IST
दुर्ग भिलाई: दुर्ग में बेटियां सेफ नहीं है. शुक्रवार को जिले उतई इलाके में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ अपहरण और दुष्कर्म की घटना हुई. इस वारदात ने पूरे दुर्ग जिले को झकझोर कर रख दिया. इस घटना के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. इस जघन्य अपराध के विरोध में कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उतई थाने का घेराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की.
कांग्रेस ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया
इस घटना को लेकर कांग्रेस ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के लिए नशे और अवैध शराब को जिम्मेदार ठहराया. कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने बताया कि आरोपी ने न केवल बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उसे जान से मारने की नीयत से बोरी में भरकर कुएं के पास फेंक दिया. ग्रामीणों की सतर्कता से बच्ची को समय रहते बचा लिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अभी उसकी हालत स्थिर है.
प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के लिए नशे और अवैध शराब की बिक्री बड़ी वजह है. आरोपी आदतन शराबी है और अवैध शराब की बिक्री में भी संलिप्त है. ऐसे अपराधियों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है- राकेश ठाकुर, अध्यक्ष, दुर्ग जिला ग्रामीण कांग्रेस
आरोपी को मिले सख्त सजा
कांग्रेस नेताओं ने आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की है . नेताओं की मांग है कि इस केस की तुंरत सुनवाई की जाए और आरोपी को फांसी की सजा दी जाए. जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके.