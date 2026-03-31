बेटियों ने दिया पिता अर्थी को कंधा, मुखाग्नि देकर निभाया बेटे का फर्ज
पिथौरागढ़ में बेटियों ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया और उनकी चिता को अग्नि दी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 31, 2026 at 9:05 PM IST|
Updated : March 31, 2026 at 10:27 PM IST
बेरीनाग: पिथौरागढ़ के बेरीनाग में बेटियों ने रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर एक मिसाल पेश की. दरअसल, दो बेटियों से बेटों की तरह घर से श्मशान घाट तक अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया. इसके बाद श्मशान घाट पर पिता की चिता को मुखाग्नि देकर बेटे के रूप में फर्ज निभाया. ये दृश्य देख वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं.
दरअसल, बेरीनाग विकासखंड के ग्राम पंचायत नैनीशतला के मोना गांव निवासी नंदन सिंह दशौनी उम्र 73 वर्ष का बीमारी के कारण 29 मार्च (सोमवार) देर रात निधन हो गया था. नंदन सिंह का कोई बेटा नहीं होने के कारण ग्रामीणों के सामने अंतिम संस्कार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी.
पिता के निधन का समाचार सुनकर मायके पहुंचीं नंदन सिंह की विवाहित बेटियां हेमा कार्की और नीमा कार्की ने अपने पिता की अर्थी को कंधा देने के साथ ही मुखाग्नि देने की बात कही. उन्होंने कहा कि, उनका भाई नहीं है तो क्या हुआ? वह भी बेटे की तरह पिता का अंतिम संस्कार करेंगी.
इसके बाद 30 मार्च मंगलवार की सुबह जब नंदन सिंह दसौनी की शव यात्रा निकली तो दोनों बेटियों ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया. इसके बाद दोनों बहनें शव यात्रा के साथ थल में स्थित रामगंगा घाट पर पहुंचीं और चिता को मुखाग्नि दी. बेटों की तरह पिता का अंतिम संस्कार करने वाली बेटियां हेमा और नीमा काफी भावुक नजर आईं. उनकी मां का भी एक वर्ष पूर्व बीमारी से निधन हो गया था. बेटियों को भावुक देखकर शव यात्रा में शामिल लोगों की भी आंखें नम हो गईं.
गौर हो कि पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट के सिमलकोट गांव में भी दिसंबर 2025 में रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ते हुए सात बेटियों ने अपने रिटायर्ड सैनिक पिता के अर्थी को कंधा देकर श्मशान घाट पर मुखाग्नि देकर बेटे के रूप में फर्ज निभाया था. खास बात है कि पूर्व सैनिक किशन कन्याल को मुखाग्नि देने के बाद उनकी एक फौजी बेटी ने अपना मुंडन कराकर बेटे के रूप में सभी कर्मकांड पूरे किए थे. उस दौरान भी इन सातों बेटियों की खूब चर्चा हुई थी.
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