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बेटियों ने दिया पिता अर्थी को कंधा, मुखाग्नि देकर निभाया बेटे का फर्ज

पिथौरागढ़ में बेटियों ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया और उनकी चिता को अग्नि दी. ( PHOTO- ETV Bharat )