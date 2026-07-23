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मम्मी-पापा के भरोसे की ऊंची छलांग: CCSU में गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों की प्रेरक दास्तान

अभावों को मात देकर बेटियों ने चूमा आसमान ( Photo Credit: ETV Bharat )

मैं खुद भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन बस एक कसक मन में थी कि जो खुद नहीं कर पाए उनके बच्चे कर लें.पने बेटे बेटियों में कभी उन्होंने फर्क नहीं किया और उनकी बेटी ने उनका गर्व से सीना चौड़ा कर दिया है.- मांगेराम, काजल के पिता

पिता के सपनों को सकारा: कुलाधिपति मेडल से सम्मानित काजल ने आरजीपीजी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसका श्रेय वह अपने माता-पिता के अलावा अपनी गुरुजनों को देना चाहती हैं. काजल मेरठ के मलयाना की रहने वाली है. उन्हें कुलाधिपति मेडल मिला है साथ ही अपने विषय में भी यूनिवर्सिटी टॉप करने पर गोल्ड मेडल मिला है. काजल भविष्य में प्रोफेसर बनना चाहती हैं.

चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में बेटियों का जलवा (Video Credit: ETV Bharat)

मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में साधारण परिवार की बेटियों ने इतिहास रच दिया. किसी के पिता किसान हैं तो किसी के पिता फोटोग्राफर, तो वहीं किसी बेटी के माता-पिता खुद नहीं पढ़ पाए तो अपने बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर दिया. किसी के सिर से बचपन में ही माता पिता का साया ही उठ गया बावजूद इन बेटियों ने अभावों को मात देकर आसमान को चूमा. मेहनत, विश्वास और भरोसे की वजह से आज ये बेटियों 'गोल्डन गर्ल्स' बन गई हैं.

किसान की बेटी बनी गोल्ड मेडलिस्ट: मास्टर इन योगा आर्ट्स में दो गोल्ड मेडल पाकर परिवार का नाम रोशन करने वाली आस्था के पिता पिता खेती करते हैं, मां हाउस वाइफ हैं. घर में वह पहली शख्स हैं जिन्हें कोई मेडल मिला है. आस्था का कहना है कि उनके माता-पिता के विश्वास की वजह से ही उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिला है और वह चाहती है कि बहुत सी लड़कियां उनसे देखकर कुछ सीखें और वह बहुत सी बेटियों के लिए प्रेरणा बनना चाहती हैं.

आस्था ने रचा इतिहास (Photo Credit: ETV Bharat)

लंदन के एक विश्वविद्यालय से ₹500000 की स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई थी, लेकिन वहां का रुख नहीं किया और यह लक्ष्य बना लिया कि पहले विश्वविद्यालय में अपने विषय में टॉप करना है और उसके बाद फिर पीएचडी करनी है.- आस्था, मेडलिस्ट

स्वर्ण पदक तक का सफर: साक्षी के पिता फोटोग्राफर हैं जबकि मां हाउसवाइफ हैं. बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में उन्हें गोल्ड मेडल मिला है. यूपीएससी क्रैक करने की उनकी चाहत है और वो कहती हैं कि, परिवार के सपोर्ट से ही वो यहां तक पहुंची हैं.

साक्षी की सफलता की उड़ान (Photo Credit: ETV Bharat)

बस एक ही सपना है कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूं और अपने मम्मी पापा को "proud feel" करा पाऊं. मैं गाजियाबाद के महरौली गांव की रहने वाली हूं. उनके दादा भी उनकी पढ़ाई में बहुत मदद कर रहे हैं. सपना है कि पूरा गांव उन पर गर्व कर सके.- साक्षी, मेडलिस्ट

कशिश की कहानी: डीसी यूनिवर्सिटी टॉप करने वाली कशिश बताती है कि उन्हें आज बहुत अच्छा लग रहा है वह गौरवान्वित हैं. उनके परिवार के लोग भी उनकी इस सफलता पर बेहद खुश हैं. वह अपने परिवार का इसी तरह आगे नाम रोशन करना चाहती हैं. उन्होंने बताया कि एक मध्यम वर्ग की परिवार से आती हैं. उनके पिताजी चाहते हैं कि वह सिविल सर्विसेज में जाएं और उसके लिए वह प्रयास भी कर रही हैं.

बेटियों ने गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास (Photo Credit: ETV Bharat)

दीदी-जीजा ने दिया सहारा: मूल रूप से हरदोई की रहने वाली श्रेया सिंह के माता-पिता की बीमारी के चलते काफी वर्षों पहले मौत हो गई थी. ऐसे में अपनी बड़ी बहन और अपने जीजा के साथ रहकर गौतमबुद्ध नगर के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में स्थित कुमारी मायावती डिग्री कॉलेज से वी.वोक. एमएलटी (B.Voc in Medical Laboratory Technology) में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है. जिसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल मिला है. श्रेया सिंह ने यूनिवर्सिटी टॉप की है.

बहन के घर रहकर श्रेया ने की पढ़ाई (Photo Credit: ETV Bharat)

इस सफलता के पीछे उनके बहन भाई और जीजा का हाथ है. जीवन में कई बार ऐसे हालत हो जाते हैं कि लगता है कि अब हमसे कुछ होगा नहीं, लेकिन उन चुनौतियों से हार कर बैठना नहीं है बल्कि आगे निकलना है और मेहनत करनी है. मेहनत से सब हो जाता है.- श्रेया सिंह, मेडलिस्ट



मेहनत ही एकमात्र रास्ता: इतिहास विषय में यूनिवर्सिटी टॉप करने वाली अर्चिता शर्मा को कुलपति मेडल समेत तीन स्पॉन्सर मेडल से नवाजा गया है. वह गौरवान्वित महसूस कर रही हैं. उनकी मां हाउसवाइफ हैं पिता एस्ट्रोलॉजर हैं और उन्हें आगे रिसर्च के क्षेत्र में जाना है.

अर्चिता का आत्मविश्वास (Photo Credit: ETV Bharat)

नियमित पढ़ाई का ही नतीजा है कि, आज मुझे चार-चार मेडल मिले हैं- अर्चिता शर्मा, मेडलिस्ट



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 38वें में दीक्षांत समारोह में 75 फीसदी मेडल पर बेटियों का कब्जा रहा. बेटियों ने अपनों को खोया, दुखों को झेला, लेकिन हिम्मत को टूटने से बचाया और उसी का नतीजा है कि, आज बेटियों ने बदल दी किस्मत की लकीरें.

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