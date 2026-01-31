ETV Bharat / state

बिहार में इंसानियत शर्मसार! जब गांव ने मुंह मोड़ा, मां की अर्थी को दो बेटियों ने दिया कंधा

छपरा: बिहार के छपरा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने समाज की संवेदनहीनता को उजागर कर दिया है. मढोरा प्रखंड के जवईनियां गांव में रहने वाली गरीब महिला बबीता देवी की 30 जनवरी को पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई. उनके पति रविंद्र सिंह का निधन डेढ़ साल पहले ही हो चुका था, जिसके बाद परिवार आर्थिक संकट में था. बेटियों मौसम और रौशन ने अकेले ही मां का अंतिम संस्कार किया.

अंतिम सफर में कोई साथी नहीं: बबीता देवी की मौत के बाद न तो कोई रिश्तेदार पहुंचा और न ही गांव वालों ने अंतिम संस्कार में सहयोग किया. शव को श्मशान घाट तक ले जाने के लिए भी कोई कंधा देने को तैयार नहीं हुआ. समाज में प्रचलित परंपराओं के बावजूद, जहां मुखाग्नि मुख्य रूप से पुत्रों द्वारा दी जाती है, यहां कोई पुरुष सदस्य नहीं होने के कारण पूरी जिम्मेदारी दो बेटियों पर आ गई. दोनों बहनों ने हिम्मत जुटाकर मां की अर्थी उठाई और श्मशान तक पहुंचाई.

छपरा में बेटियों ने किया अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

बेटियों ने दी मां को मुखाग्नि: मौसम और रौशन ने बताया कि उन्होंने गांव और रिश्तेदारों से बार-बार मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया. मजबूरी में उन्होंने खुद ही अंतिम संस्कार की रस्में निभाईं. बड़ी बेटी मौसम ने मां को मुखाग्नि दी. यह घटना न केवल परिवार की मजबूरी को दर्शाती है, बल्कि बेटियों के साहस और दृढ़ता का भी प्रतीक बन गई है.

"मां की तबीयत खराब थी, उन्हें टीवी था. पटना के पीएमसीएच में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. हम दोनों बहनों ने समाज और रिश्तेदारों से मदद की गुहार लगाई लेकिन कोई भी रिश्तेदार और समाज के लोग दाह संस्कार और शव यात्रा में शामिल नहीं हुए. बाद में हमने खुद ही दाह संस्कार का फैसला किया और शव को लेकर श्मशान घाट चले गये."-मौसम और रौशन सिंह, मृतका की बेटियां