ETV Bharat / state

वाराणसी में क्रिकेट से भविष्य संवार रहीं पूर्वांचल की बेटियां, वर्ल्ड कप और WPL के बाद दिख रहा क्रेज

वर्ल्ड कप और WPL के बाद लड़कियों और महिला खिलाड़ियों में जोश दिख रहा है. घर वाले भी अब उनके साथ नजर ा रहे हैं.

Cricket Camp In Varanasi
वर्ल्ड कप और WPL के बाद लड़कियों और महिला खिलाड़ियों में जोश दिख रहा है. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 15, 2026 at 10:12 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: वाराणसी में क्रिकेट के मैदान पर पूर्वांचल की बेटियां अपना पसीना बहा रही है. यूं तो क्रिकेट में इनकी संख्या बनारस में काफी कम नजर आती थी, लेकिन इन दिनों यह क्रेज बढ़ा है,जब हमारे देश की बेटियों ने वर्ल्ड कप के जरिए पूरे दुनिया में अपनी छाप छोड़ी तो इसके बाद ही शुरू हुई WPL में देश के कोने-कोने से महिला क्रिकेटरों की उपस्थिति ने अब बेटियों में जोश भर दिया है.यह जोश अब बनारस के क्रिकेट पिचों पर भी नजर आ रहा है, जहां लड़कियां अपने पढ़ाई के साथ-साथ क्रिकेट की हुनर सीख रही है.

जी हां, बनारस के लमही गांव में बड़ी संख्या में बेटियां घरों से बाहर निकल कर क्रिकेट मैदान पर पहुंच रही हैं और प्रैक्टिस कर रही हैं. खास बात यह है कि इसमें छोटी-छोटी बच्चियों भी मौजूद हैं, जो बेहद कम उम्र में ही क्रिकेट में अपनी रुचि दिखा रही है.

खास बात यह है कि यह बच्चियों गरीब परिवार से आती हैं जहां इनके पास डाइट पूरी करने की भी समस्या है, लेकिन इन सब के बावजूद भी इनका मेहनत कम नहीं हुई है, बल्कि इनका हुनर इन्हें नई पहचान दे रहा है. इनमें से कई बेटियों ने स्टेट, स्कूल का नेशनल भी खेला है. वर्तमान में यह मेहनत कर रही है और उनके आंखों में सिर्फ भारत के लिए खेलना एक सपना है.

क्रिकेट से भविष्य सवार रही पूर्वांचल की बेटियां

बातचीत में क्रिकेट खेलने आने वाली बेटियों ने बताया कि वह 2023 में जब WPL की शुरुआत हुई तब से ज्यादा प्रभावित है, उन्हें समझ आया कि क्रिकेट की खेल में भी भविष्य है.

अलाईशा बताती है कि WPL ने हर वूमेन को क्रिकेट के प्रति और जुनूनी बना दिया है. यही वजह है कि हम लोग 8 से 10 घंटे पिच पर पसीना बहाते हैं और मन में सिर्फ एक लक्ष्य है कि हमें देश के लिए खेलना है.

खिलाड़ियों में मौजूद आंचल ने बताया कि, उनकी प्रेरणा स्मृति मंधाना है. जब से उन्होंने मंधाना को खेलता हुआ देखा तभी से उन्हें क्रिकेट में और रुचि हुई और वह अकादमी आकर क्रिकेट के गुण सीखना शुरू कर दी हैं.

वर्ल्ड कप और WPL के बाद दिख रहा है क्रेज

बातचीत में बीसीसीआई के रजिस्टर्ड प्लेयर प्राची कहती है कि, आज से लगभग 9 साल पहले उन्होंने क्रिकेट खेलने की इच्छा जताई, तब लड़कियां बहुत कम क्रिकेट में थी उन्हें अपने घर के बाहर लड़कों के ही बीच में प्रैक्टिस करनी पड़ी. उनके सामने मुश्किलें बहुत थीं, लोग उन्हें खेलने नहीं देते थे. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि वह डटी रही.

उन्होंने दर्जनों मैच खेले हैं जिसमें स्टेट और नेशनल गेम भी शामिल है. वह कहती हैं कि WPL आने के बाद वूमेंस क्रिकेट पर एक नया इतिहास देखने को मिल रहा है और उनमें भी आत्मविश्वास बढ़ गया है. अब वह भारतीय क्रिकेट टीम में प्रतिभाग़ करने की तैयारी में डटी हुई है. प्राची नहीं यहां मौजूद तमाम खिलाड़ियों की कुछ ऐसी कहानी है भले ही गरीब परिवार से आता हूं लेकिन इनका हौसला बेहद मजबूत है.

ऐसे होता है रूटीन

बेटियां बताती हैं कि सुबह 5:00 बजे से उनके दिनचर्या की शुरुआत हो जाती है. सुबह उठने दैनिक क्रिया के बाद वह क्रिकेट के मैदान पर पहुंचती हैं. जहां चार से पांच घंटा प्रेक्टिस करने के बाद वह घर जाती हैं. अपनी डाइट लेती है उसके बाद स्कूल जाकर के पढ़ाई करती है और फिर 3:00 बजे क्रिकेट पिच पर पहुंच कर शाम 7:00 तक पसीना बहाती है और उसके बाद घर जाती हैं, अपनी डाइट कंप्लीट करती है.

उन्होंने कहा कि कभी-कभी मुश्किल जरूर हो जाती है, लेकिन क्रिकेट का जुनून हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है.

WPL के बाद बढ़ी बेटियों की संख्या

वहीं बच्चियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण देने वाले को जाहिर बताते हैं कि 2015 से वह अकादमी की शुरुआत किए हैं. जहां वह लड़के-लड़कियां दोनों को क्रिकेट सिखाते हैं. वह कहते हैं कि 5 साल पहले तक लड़कियों को मैदान तक ले आना बेहद मुश्किल था. उनके परिवार के लोग बच्चियों को खेलने भी नहीं देते थे,लेकिन 2023 में जब देश में डब्लूपीएल की शुरुआत हुई तब बच्चियों के साथ उनके पेरेंट्स में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, पहले जहां पेरेंट्स बच्चियों को घर के बाहर नहीं निकलते थे, वहीं अब वह खुद बेटियों को लेकर के आते हैं और अकादमी में एडमिशन करा कर जाते हैं, यह जानने की भी कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा क्रिकेट के किस विधा में एक्सपर्ट है और वह इस में उनकी ट्रेनिंग करना चाहते हैं. वह कहते हैं कि डब्लूपीएल के बाद लड़कियों में और उनके परिजन में क्रिकेट को लेकर एक अलग उत्साह है और वह भी वर्तमान समय में 20 से 25 बच्चे हैं उनके अकादमी में नि : शुल्क ट्रेनिंग ले रही है.

ये भी पढ़ें - गलियों का राजा बनारस; नाम भी अजब-गजब, एक बार घुसे तो निकलना मुश्किल

TAGGED:

VARANASI NEWS
WORLD CUP
WPL
WOMEN PREMIER LEAGUE
CRICKET CAMP IN VARANASI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.