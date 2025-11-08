ETV Bharat / state

नूंह के दंगल में बेटियों का जलवा, फीमेल रेसलर ने मेल रेसलर को मैदान में चटाई धूल

नूंह के दंगल में बेटियों का जलवा देख मौके पर सभी लोग दंग रह गए. फीमेल रेसलर ने मेल रेसलर को हराकर इतिहास बनाया.

WRESTLING MATCH IN PINGAWAN
नूंह के दंगल में बेटियों का जलवा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 8, 2025 at 4:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंहः हरियाणा के नूंह जिले के पिनगवां गांव में आयोजित दंगल इस बार कुछ खास रहा. मंच पर तब तालियों की गूंज से माहौल गरम हो गया, जब चार फीमेल रेसलर्स ने अखाड़े में दम दिखाया. सबसे खास मुकाबला रहा फीमेल रेसलर खुशी और एक मेल रेसलर के बीच. 1100 रुपये की इस कुश्ती में खुशी ने अपने शानदार दांव-पेचों से सभी को चौंका दिया और मेल रेसलर को पटखनी देकर जीत हासिल की.

मेवात की मिट्टी में बेटियों का नाम गूंजा : इसी दंगल में निकिता और कोमल के बीच 5100 रुपये की कुश्ती हुई. दोनों ने जबरदस्त जज्बा दिखाया, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद मुकाबले को बराबरी पर खत्म घोषित किया गया. दर्शकों ने दोनों बेटियों के जज्बे और ताकत को सलाम किया.

दंगल में बेटियों का जलवा (Etv Bharat)

फीमेल रेसलर ने मेल रेसलर को दी पटखनी : इस बीच फीमेल रेसलर और मेल रेसलर के बीच भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला. 1100 रुपए की इस कुश्ती में फीमेल रेसलर खुशी ने राजस्थान के रहने वाले मेल रेसलर संजीव को धूल चटा दी. फीमेल रेसलर ने मंच से संदेश दिया कि “बेटियां अब किसी से कम नहीं, उन्हें चूल्हा-चौका छोड़कर अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए.” पिनगवां का ये दंगल इस बात की मिसाल बन गया कि अब बेटियां भी अखाड़े में बेटों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, मेवात की मिट्टी से अब बेटियों के नाम भी गूंज उठे हैं.

नशा मुक्त थीम पर हुआ दंगल का आयोजनः “नशा मुक्त और साइबर मुक्त समाज”, थीम पर आयोजित दंगल के माध्यम से युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया गया. पिनगवां कस्बे की ऐतिहासिक धरती पर कई दशकों बाद इलाके के लोगों को एक बेहतरीन दंगल देखने को मिला. आखिरी कुश्ती 1,70,000 रुपए की कराई गई. इस विशाल कुश्ती दंगल को देखने के लिए भारी भीड़ जुटी. नासिर हुसैन कुरैशी ने झज्जर के मंजीत पहलवान को 1 मिनट में ही चारों खाने चित कर दर्शकों की जमकर तालियां बटोरी. पूरे क्षेत्र में इस मुकाबले को लेकर रोमांच का माहौल बना रहा.

ये भी पढ़ें-पिनगवां में दंगल: नासिर हुसैन कुरैशी ने जीता खिताब, 1 मिनट में किया मंजीत पहलवान को चित

TAGGED:

दंगल में बेटियों का जलवा
पिनगवां में दंगल
WRESTLING MATCH IN PINGAWAN
नूंह में दंगल
DAUGHTERS OF NUH SHINE IN WRESTLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.