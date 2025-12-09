ETV Bharat / state

मां के 17 लाख के गहने ले उड़ी बेटी, कई सौ किलोमीटर दूर छिपाए, ऐसे खुली पोल

पुलिस ने हमीरपुर के रोपा गांव में हुई चोरी की वारदात को सुलझा लिया है. चोर कोई और नहीं बल्कि शिकायकर्ता की बेटी ही निकली.

हमीरपुर पुलिस ने सुलझाई चोरी की वारदात
हमीरपुर पुलिस ने सुलझाई चोरी की वारदात (कॉन्सेप्ट इमेज)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 7:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: सदर थाना क्षेत्र हमीरपुर के तहत आने वाले रोपा गांव में हुई चोरी की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है. चोरी के इस मामले में जो खुलासे हुए उससे पुलिस भी हैरान हो गई. चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि महिला की ही बेटी थी.

दरअसल पीड़िता सुमना देवी ने पुलिस थाना हमीरपुर में 27 नवंबर की रात रोपा गांव स्थित उसके घर में सोने-चांदी के गहने और नकदी चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश शर्मा के मार्गदर्शन में SHO कुलवंत सिंह और थाना सदर पुलिस टीम तुरंत हरकत में आई. टीम ने मौके का बारीकी से निरीक्षण किया, आसपास के लोगों और परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाई. इसके बाद पुलिस चोरी की वारदात को सुलझाने में कामयाब हुई.

हमीरपुर पुलिस ने सुलझाई चोरी की वारदात (ETV Bharat)

ऐसे खुली पोल

दरअसल पीड़िता सुमन ने पुलिस को संदेह के आधार पर कुछ लोगों के मोबाइल नंबर पुलिस को दिए थे. पुलिस ने इन नंबरों को ट्रेसिंग पर लगा रखा था, लेकिन पुलिस को जांच में पता चला कि पीड़िता की बेटी का मोबाइल यूज नहीं हो रहा है. इसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने उससे पूछताछ की. पूछताछ के दौरान उसने चोरी की बात स्वीकार कर ली और गहने पंजाब के बरनाला स्थित अपने कमरे में छिपा कर रखने की बात स्वीकार कर ली.

बरनाला से बरामद हुए गहने

पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ने बताया कि 'यह पूरी सफलता टीम की मेहनत, सूझबूझ, तकनीकी जांच और त्वरित कार्रवाई की बदौलत संभव हो पाई है. रिमांड के दौरान की गई पूछताछ में पीड़िता की आरोपी बेटी ने खुलासा किया कि चोरी किए गए सोने-चांदी के गहने पंजाब के बरनाला में छिपाए गए हैं. निशानदेही पर पुलिस टीम ने तत्काल बरनाला पहुंचकर करीब 17 लाख रुपये के गहने बरामद कर लिए. पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया हैं.'

बरामदगी के बाद एसपी हमीरपुर ने कहा कि ये पूरी सफलता टीम की मेहनत, सूझबूझ, तकनीकी जांच और त्वरित कार्रवाई की बदौलत संभव केस सुलझ पाया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच अभी जारी है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि वारदात में किसी और की संलिप्तता थी या नहीं.

ये भी पढ़ें: इन महिलाओं को घर बनाने के लिए सुक्खू सरकार देती है 3 लाख, जानें कैसे करें आवेदन

TAGGED:

THEFT CASE HAMIRPUR
DAUGHTER STEALS MOTHER JEWELLERY
JEWELLERY THEFT CASE HAMIRPUR
बेटी ने चुराए मां के गहने
HAMIRPUR THEFT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.