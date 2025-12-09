ETV Bharat / state

मां के 17 लाख के गहने ले उड़ी बेटी, कई सौ किलोमीटर दूर छिपाए, ऐसे खुली पोल

दरअसल पीड़िता सुमना देवी ने पुलिस थाना हमीरपुर में 27 नवंबर की रात रोपा गांव स्थित उसके घर में सोने-चांदी के गहने और नकदी चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश शर्मा के मार्गदर्शन में SHO कुलवंत सिंह और थाना सदर पुलिस टीम तुरंत हरकत में आई. टीम ने मौके का बारीकी से निरीक्षण किया, आसपास के लोगों और परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाई. इसके बाद पुलिस चोरी की वारदात को सुलझाने में कामयाब हुई.

हमीरपुर: सदर थाना क्षेत्र हमीरपुर के तहत आने वाले रोपा गांव में हुई चोरी की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है. चोरी के इस मामले में जो खुलासे हुए उससे पुलिस भी हैरान हो गई. चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि महिला की ही बेटी थी.

दरअसल पीड़िता सुमन ने पुलिस को संदेह के आधार पर कुछ लोगों के मोबाइल नंबर पुलिस को दिए थे. पुलिस ने इन नंबरों को ट्रेसिंग पर लगा रखा था, लेकिन पुलिस को जांच में पता चला कि पीड़िता की बेटी का मोबाइल यूज नहीं हो रहा है. इसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने उससे पूछताछ की. पूछताछ के दौरान उसने चोरी की बात स्वीकार कर ली और गहने पंजाब के बरनाला स्थित अपने कमरे में छिपा कर रखने की बात स्वीकार कर ली.

बरनाला से बरामद हुए गहने

पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ने बताया कि 'यह पूरी सफलता टीम की मेहनत, सूझबूझ, तकनीकी जांच और त्वरित कार्रवाई की बदौलत संभव हो पाई है. रिमांड के दौरान की गई पूछताछ में पीड़िता की आरोपी बेटी ने खुलासा किया कि चोरी किए गए सोने-चांदी के गहने पंजाब के बरनाला में छिपाए गए हैं. निशानदेही पर पुलिस टीम ने तत्काल बरनाला पहुंचकर करीब 17 लाख रुपये के गहने बरामद कर लिए. पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया हैं.'

बरामदगी के बाद एसपी हमीरपुर ने कहा कि ये पूरी सफलता टीम की मेहनत, सूझबूझ, तकनीकी जांच और त्वरित कार्रवाई की बदौलत संभव केस सुलझ पाया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच अभी जारी है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि वारदात में किसी और की संलिप्तता थी या नहीं.

