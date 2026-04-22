रामपुर : कुर्सी संभालते ही एक्शन में 'नन्ही डीएम', मौके पर ही किया 25 शिकायतों का समाधान
रामपुर की 'बिटिया' बनी एक दिन की डीएम, कलेक्ट्रेट में दिखा 'लेडी सिंघम' वाला अंदाज़
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 5:41 PM IST
रामपुर : उत्तर प्रदेश में 'मिशन शक्ति फेज-5' के तहत बुधवार को महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरे प्रदेश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है. दरअसल, रामपुर कलेक्ट्रेट में सेंट मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मेधावी छात्रा श्री सिंह ने बुधवार को बतौर सांकेतिक जिलाधिकारी विधिवत कार्यभार संभाला. कुर्सी पर बैठते ही श्री सिंह के तेवर किसी अनुभवी आईएएस अधिकारी जैसे थे. उन्होंने रस्म अदायगी के बजाय सीधा जनसेवा पर ध्यान केंद्रित किया और एक के बाद एक स्वास्थ्य, आवास और पूर्ति से जुड़ी 25 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया.
प्रशासनिक गलियारों में हलचल तब बढ़ गई जब 'युवा डीएम' के सामने ग्राम घनश्यामपुर में अवैध कब्जे का मामला आया. श्री सिंह ने बिना किसी झिझक के एसडीएम सदर को सख्त निर्देश दिए कि मौके पर जाकर पैमाइश की जाए और अवैध कब्जा तुरंत हटवाया जाए. उनकी इस निर्णय क्षमता ने साबित कर दिया कि बेटियां अगर कमान संभाल लें, तो इंसाफ होने में देर नहीं लगती. इस दौरान जिले के असल, डीएम अजय कुमार द्विवेदी खुद उनके मार्गदर्शक की भूमिका में नजर आए.
सख्ती के साथ-साथ श्रीसिंह ने कलेक्ट्रेट में अपनी संवेदनशीलता से सबका दिल जीत लिया. फरियादियों के साथ आए मासूम बच्चों को पास बुलाकर उन्होंने चॉकलेट बांटी, जिससे माहौल में एक सकारात्मक ऊर्जा भर गई. इतना ही नहीं, उन्होंने वहां मौजूद अन्य स्कूलों की छात्राओं को सफलता के मंत्र दिए और 1090 (वुमेन पावर लाइन) व 112 जैसे हेल्पलाइन नंबरों का निर्भीकता से उपयोग करने की सलाह दी.
अपर जिलाधिकारी संदीप कुमार वर्मा और पूरी टीम की मौजूदगी में हुआ यह आयोजन केवल एक दिन का प्रोटोकॉल नहीं था, बल्कि प्रदेश की लाखों बेटियों के लिए एक प्रेरणा है. आज श्रीसिंह ने दिखा दिया कि अगर अवसर मिले, तो बेटियां सिर्फ घर ही नहीं, पूरा जिला चला सकती हैं.
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