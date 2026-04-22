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रामपुर : कुर्सी संभालते ही एक्शन में 'नन्ही डीएम', मौके पर ही किया 25 शिकायतों का समाधान

कुर्सी संभालते ही एक्शन में 'नन्ही डीएम', मौके पर ही किया 25 शिकायतों का समाधान ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर : ​ उत्तर प्रदेश में 'मिशन शक्ति फेज-5' के तहत बुधवार को महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरे प्रदेश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है. दरअसल, रामपुर कलेक्ट्रेट में सेंट मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मेधावी छात्रा श्री सिंह ने बुधवार को बतौर सांकेतिक जिलाधिकारी विधिवत कार्यभार संभाला. कुर्सी पर बैठते ही श्री सिंह के तेवर किसी अनुभवी आईएएस अधिकारी जैसे थे. उन्होंने रस्म अदायगी के बजाय सीधा जनसेवा पर ध्यान केंद्रित किया और एक के बाद एक स्वास्थ्य, आवास और पूर्ति से जुड़ी 25 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया.

कुर्सी संभालते ही एक्शन में 'नन्ही डीएम', मौके पर ही किया 25 शिकायतों का समाधान (Video Credit; ETV Bharat)

​प्रशासनिक गलियारों में हलचल तब बढ़ गई जब 'युवा डीएम' के सामने ग्राम घनश्यामपुर में अवैध कब्जे का मामला आया. श्री सिंह ने बिना किसी झिझक के एसडीएम सदर को सख्त निर्देश दिए कि मौके पर जाकर पैमाइश की जाए और अवैध कब्जा तुरंत हटवाया जाए. उनकी इस निर्णय क्षमता ने साबित कर दिया कि बेटियां अगर कमान संभाल लें, तो इंसाफ होने में देर नहीं लगती. इस दौरान जिले के असल, डीएम अजय कुमार द्विवेदी खुद उनके मार्गदर्शक की भूमिका में नजर आए.