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पिता की जान बचाने के लिए गुलदार से भिड़ गई बहादुर बेटी, लेपर्ड को घर के अंदर किया कैद

चंपावत: जिले के सिमल्टा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब घर के अंदर टीवी देख रहे बुजुर्ग पर घात लगाकर गुलदार ने हमला कर दिया. ससुराल से मायके आई बुजुर्ग की बेटी ने चीख पुकार कर गुलदार से अपने पिता को बचाया, वहीं बहादुरी दिखाते हुए गुलदार को घर के अंदर कैद कर दिया. सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने देर रात तक चले रेस्क्यू अभियान में गुलदार को पकड़ लिया. वहीं चौतरफा पिता को गुलदार से बचाने वाली बहादुर बेटी की चर्चा हो रही है.

चंपावत जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम पंचायत सिमल्टा में शुक्रवार देर रात घर में टीवी देख रहे एक बुजुर्ग पर तेंदुए ने घात लगाकर हमला कर दिया. कुछ दिनों के लिए मायके आई बेटी की बहादुरी के कारण पिता की जान बच गई और गुलदार को भी बेटी ने घर के अंदर कैद कर दिया. जिससे एक बड़ी अनहोनी होने से बाल बाल बच गई. गुलदार की हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया. प्राप्त जानकारी अनुसार शुक्रवार को चंपावत जिला मुख्यालय से 12 किमी दूर सिमल्टा गांव में सुरेश चंद्र पांडे (64) पुत्र लक्ष्मी दत्त पांडे खाना खाने के बाद अपने घर में टीवी देख रहे थे.