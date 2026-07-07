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नौकरी–प्रॉपर्टी के लालच में बेटी ने करवाई मां की हत्या, ताऊ और उसका बेटा भी साजिश में शामिल, 7 लाख की दी सुपारी

मृतका और उसकी आरोपी बेटी (दाएं) ( Source - Jaipur Police )