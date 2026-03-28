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पापा की परी ने शादी के पैसों से खोला जिम; मानसी का महिलाओं के लिए ये पैगाम

शाहजहांपुर की मानसी ने अपनी मेहनत से बनाई नई पहचान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

शाहजहांपुर: शाहजहांपुर में एक बेटी ने महिला सशक्तिकरण के लिए मिसाल पेश की है. पिता ने बेटी से शादी के लिए कहा तो बेटी ने कहा जो पैसा शादी पर खर्च करना है, वह पैसा बेटी को पैरों पर खड़ा होने के लिए खर्च कर दीजिए. मानसी मिश्रा मानती हैं कि आज के समय में बेटी की शादी होने से ज्यादा जरूरी है उसका सशक्त होना. फिलहाल शादी छोड़कर अपने सपनों को प्राथमिकता देने वाली मानसी अब औरो के लिए प्रेरणा बन गई है. आइए जानते हैं, उन्होंने क्या कमाल रच डाला? मानसी मिश्रा, संचालक जिम (Video Credit; ETV Bharat) शहर के आनंदपुरम कॉलोनी की रहने वाली मानसी मिश्रा ने नवादा इंदेपुर में अपनी जगह पर एक जिम खोला है. दरअसल जिम के बाहर लगे बोर्ड पर काफी अलग तरह का स्लोगन लिखा है कि "पापा की परी भी अब डेडलिफ्ट करती है, तुम जिम कब आओगे? बता दें, इसको खोलने के पीछे एक बड़ी वजह रही है.