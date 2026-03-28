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पापा की परी ने शादी के पैसों से खोला जिम; मानसी का महिलाओं के लिए ये पैगाम

बेटी का कहना- शादी से ज्यादा महिलाओं को सशक्त होना जरूरी, जानिए मानसी मिश्रा की प्रेरक कहानी.

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शाहजहांपुर की मानसी ने अपनी मेहनत से बनाई नई पहचान. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 8:05 PM IST

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शाहजहांपुर: शाहजहांपुर में एक बेटी ने महिला सशक्तिकरण के लिए मिसाल पेश की है. पिता ने बेटी से शादी के लिए कहा तो बेटी ने कहा जो पैसा शादी पर खर्च करना है, वह पैसा बेटी को पैरों पर खड़ा होने के लिए खर्च कर दीजिए.

मानसी मिश्रा मानती हैं कि आज के समय में बेटी की शादी होने से ज्यादा जरूरी है उसका सशक्त होना. फिलहाल शादी छोड़कर अपने सपनों को प्राथमिकता देने वाली मानसी अब औरो के लिए प्रेरणा बन गई है. आइए जानते हैं, उन्होंने क्या कमाल रच डाला?

मानसी मिश्रा, संचालक जिम (Video Credit; ETV Bharat)

शहर के आनंदपुरम कॉलोनी की रहने वाली मानसी मिश्रा ने नवादा इंदेपुर में अपनी जगह पर एक जिम खोला है. दरअसल जिम के बाहर लगे बोर्ड पर काफी अलग तरह का स्लोगन लिखा है कि "पापा की परी भी अब डेडलिफ्ट करती है, तुम जिम कब आओगे? बता दें, इसको खोलने के पीछे एक बड़ी वजह रही है.

मानसी मिश्रा पढ़ाई कर रही थी. पढ़ाई पूरी होते ही उनके पिता ने बेटी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा. बेटी ने अपने पिता से कहा कि जो पैसा उन्होंने उसकी शादी के लिए जमा किया है. वही पैसा उसके पैरों पर खड़ा होने के लिए खर्च कर दे. बेटी के जब्बे से खुश होकर पिता ने उसके लिए महिलाओं का जिम बनाकर तैयार कर दिया.

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जिम का हुआ उद्घाटन (Photo Credit; ETV Bharat)

मानसी बताती हैं कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया उनको थायरॉइड भी थी. जिसके बाद उन्होंने दिल्ली में जिम ज्वॉइन किया और वेट लॉस किया. मानसी का पहले वजन 100 किलोग्राम था, जो अब घटकर 60 किलो हो गया है. अब उनकी थायरॉइड भी कंट्रोल में है. इसके बाद ही उन्होंने फैसला लिया क्यों ना शहर में महिलाओं के लिए एक जिम खोला जाए. आंखों में यह सपना संजोकर उन्होंने अपने पिता से कहा कि पापा आपकी परी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है. बजाए शादी करने के तो आज पिता ने अपनी बेटी के सपने को साकार कर दिया है.

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इनॉगरेशन में शामिल हुए लोग (Photo Credit; ETV Bharat)

मानसी अपने बड़े भाई और तीन बड़ी बहनों में सबसे छोटी हैं. उनका कहना है, शादी मेरे लिए प्राथमिकता नहीं है, जितना मेरे लिए फिटनेस और महिलाओं की हेल्प करना महत्व रखता है.

मानसी मिश्रा का कहना है कि जिंदगी में उन्होंने तमाम उतार-चढ़ाव देखे हैं. उनका मानना है कि आज के दौर में बेटी की शादी से ज्यादा उसका सशक्त होना जरूरी है. इस जिम के जरिए बेटी और महिलाएं शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होगीं.

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