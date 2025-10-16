पुष्कर की बेटी अंकिता पाराशर ने RAS परीक्षा में रच दिया इतिहास, पूरे राजस्थान में हासिल किया दूसरा स्थान, पिता का सपना किया साकार
अंकिता पाराशर ने चौथे प्रयास में RAS परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त कर पिता का सपना पूरा किया और पूरे राजस्थान का मान बढ़ाया.
पुष्कर: राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा 2023 का परिणाम आते ही पुष्कर में खुशी की लहर दौड़ गई है. यहां की बेटी अंकिता पाराशर ने पूरे राजस्थान में दूसरा स्थान हासिल कर न केवल अपने परिवार, बल्कि अजमेर संभाग और पुष्कर का नाम रोशन किया है. अंकिता के पिता स्व. सत्यनारायण पाराशर, राजकीय चिकित्सा सेवा में कार्यरत थे और हमेशा चाहते थे कि उनकी बेटी एक प्रशासनिक अधिकारी बने. पिता के निधन के बाद भी अंकिता ने उनका सपना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया.
चार बार का संघर्ष, चौथे प्रयास में ऐतिहासिक सफलता : अंकिता ने लगातार चार प्रयास किए. तीसरे प्रयास में वे आरएएस की एलाइड सर्विस में चयनित होकर जयपुर जिले के दूदू में बीडीओ पद पर कार्यरत रहीं. इसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और चौथे प्रयास में शानदार सफलता प्राप्त की.
पारिवारिक पृष्ठभूमि से मिली प्रेरणा : अंकिता की माता मंजू पाराशर पुष्कर के राजकीय विद्यालय में तृतीय श्रेणी अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं. वहीं, उनके भाई विकास पाराशर पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय में सेवाएं दे रहे हैं. अंकिता ने अपने करियर की शुरुआत सेकेंड ग्रेड अध्यापिका के रूप में की थी. शिक्षा और सेवा के माध्यम से उन्होंने समझा कि सच्चा नेतृत्व समर्पण और परिश्रम से ही संभव है. आज उनकी सफलता लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है.
प्रदीप सहारण ने आठवीं रैंक की हासिल : हनुमानगढ़ के प्रदीप सहारण ने आरएएस परीक्षा में आठवीं रैंक हासिल कर राजस्थान में हनुमानगढ़ का परचम लहराया दिया है. दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की है. प्रदीप ने प्रथम प्रयास में 646 वीं रैंक आई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली लेकिन अब राजस्थान में आठवीं रैंक हासिल की है. प्रदीप सहारण दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं. स्कूली शिक्षा जंक्शन स्थित गुरुहरकिशन स्कूल से की है. प्रदीप सहारण के पिता रणजीत सहारण जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हेड कॉस्टेबल के पद पर तैनात हैं. मूलरूप से रावतसर के सरदारपुरा खालसा गांव के रहने वाले हैं. प्रदीप सहारण के छोटे भाई दिनेश सहारण मिनीस्ट्री ऑफ एक्सट्रनल एफेयर (विदेश मंत्रालय) में पीएस के पद पर चयनित हो चुके हैं.
राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023 का परीक्षा परिणाम बुधवार को जारी कर दिया गया. 14 अक्टूबर को साक्षात्कार का अंतिम चरण समाप्त हुआ था. आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए 6 लाख 96 हजार 969 अभ्यर्थियों के आयोग को आवेदन मिले थे. वहीं परीक्षा का आयोजन 1 अक्टूबर 2023 को हुआ था. परीक्षा 4 लाख 57 हजार 927 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी. 20 अक्टूबर, 2023 को परीक्षा का परिणाम जारी किया था. परीक्षा के परिणामस्वरूप 19355 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए अस्थाई रूप से सफल घोषित किया गया था.