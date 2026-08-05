लखनऊ: 17 वर्षीय नाबालिग की घर में घुसकर गला रेतकर हत्या; घायल अवस्था में वहीं पड़ा मिला आरोपी
पारा थाना अंतर्गत नरपत खेड़ा कॉलोनी की घटना, वारदात से इलाके में हड़कंप
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 8:51 PM IST
लखनऊ: पारा थाना अंतर्गत नरपत खेड़ा कॉलोनी में बुधवार को दिल दहला देने वाली वारदात से हड़कंप मच गया. घर में अकेली मौजूद 17 वर्षीय छात्रा की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक भी मौके पर गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा है. सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नरेट के उच्चाधिकारियों और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.
डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित ने बताया कि मृतका ने सोमवार को बीसीए प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था. उसके पिता सेना से सूबेदार पद से सेवानिवृत्त हैं. सोमवार शाम को माता-पिता अपने पैतृक गांव गए हुए थे. घर पर मृतका और उसकी बड़ी बहन मौजूद थीं. बुधवार को जब बड़ी बहन कॉलेज से घर लौटी और पहली मंजिल स्थित कमरे में पहुंची, तो वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए. कमरे के अंदर युवती खून से लथपथ पड़ी हुई थी. बड़ी बहन ने तुरंत माता-पिता, पड़ोसियों और पुलिस को सूचना दी.
घटना की जानकारी मिलते ही पारा पुलिस, फोरेंसिक साइंस लैब की टीम, एसीपी काकोरी, एडीसीपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से फिंगरप्रिंट्स और खून के नमूने समेत अहम साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि मौके पर घायल मिले संदिग्ध आरोपी युवक को पुलिस अभिरक्षा में केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है.
डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित ने बताया प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्रा वारदात के समय घर में अकेली थी. घटनास्थल से फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए गए हैं. घायल युवक से पूछताछ, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वैज्ञानिक साक्ष्यों और आरोपी के बयान के आधार पर हत्या के सही कारणों का जल्द खुलासा किया जाएगा.
ये भी पढ़ें- लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स वसूली पर रोक, NHAI ने लापरवाही पर कंपनी को किया ब्लैकलिस्ट, 3 अफसरों पर भी गिरी गाज