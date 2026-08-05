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लखनऊ: 17 वर्षीय नाबालिग की घर में घुसकर गला रेतकर हत्या; घायल अवस्था में वहीं पड़ा मिला आरोपी

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )