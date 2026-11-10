ETV Bharat / state

'कारसेवकों पर गोली चलाना सही था तो अखिलेश यादव क्यों जा रहे राम मंदिर?' मृतक की बेटी का सवाल

सनातन पांडेय के बयान पर नाराजगी ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: सपा सांसद सनातन पांडेय ने पिछले दिनों साल 1990 में अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलवाने के मामले में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के फैसले को सही ठहराया था. इसको लेकर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ मृत कारसेवकों के परिजनों ने भी आपत्ति जताई है. मुजफ्फरपुर के मृत कारसेवक संजय कुमार सिंह की बेटी स्मृति चौधरी ने बयान को कारसेवकों के बलिदान का अपमान बताते हुए संबंधित नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

मृत कारसेवक की बेटी का दर्द

स्मृति चौधरी ने बताया कि उनके पिता संजय कुमार सिंह महज 30 वर्ष की उम्र में 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के दौरान मारे गए थे. उस समय परिवार में उनकी दो छोटी बेटियां और बुजुर्ग मां थीं. पिता की मौत के सदमे से परिवार उबर भी नहीं पाया था कि कुछ ही दिनों बाद उनकी दादी का भी निधन हो गया. इसके बाद परिवार को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.