'कारसेवकों पर गोली चलाना सही था तो अखिलेश यादव क्यों जा रहे राम मंदिर?' मृतक की बेटी का सवाल
Sanatan Pandey on Ayodhya Shooting: कारसेवकों पर गोली चलाने को लेकर सनातन पांडेय के बयान पर मृतक परिवार ने नाराजगी जताई है. रिपोर्ट-विवेक कुमार
Published : November 10, 2026 at 4:19 PM IST
मुजफ्फरपुर: सपा सांसद सनातन पांडेय ने पिछले दिनों साल 1990 में अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलवाने के मामले में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के फैसले को सही ठहराया था. इसको लेकर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ मृत कारसेवकों के परिजनों ने भी आपत्ति जताई है. मुजफ्फरपुर के मृत कारसेवक संजय कुमार सिंह की बेटी स्मृति चौधरी ने बयान को कारसेवकों के बलिदान का अपमान बताते हुए संबंधित नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
मृत कारसेवक की बेटी का दर्द
स्मृति चौधरी ने बताया कि उनके पिता संजय कुमार सिंह महज 30 वर्ष की उम्र में 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के दौरान मारे गए थे. उस समय परिवार में उनकी दो छोटी बेटियां और बुजुर्ग मां थीं. पिता की मौत के सदमे से परिवार उबर भी नहीं पाया था कि कुछ ही दिनों बाद उनकी दादी का भी निधन हो गया. इसके बाद परिवार को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.
सपा सांसद पर भड़कीं
स्मृति ने आरोप लगाया कि पिता की मौत के बाद परिवार को सामाजिक तानों और उपेक्षा का सामना करना पड़ा. हालात ऐसे बने कि उन्हें अपना मूल घर छोड़कर पलायन करना पड़ा. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर रामभक्तों पर गोली चलाने की कार्रवाई सही थी तो आज समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव राम मंदिर क्यों जा रहे हैं? स्मृति ने कहा कि भगवान राम भारत की पहचान हैं और राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती. नेताओं को राम मंदिर और कारसेवकों के नाम पर राजनीति बंद करनी चाहिए.
मुलायम सिंह को पद्म विभूषण क्यों?
स्मृति चौधरी ने यह भी कहा कि राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा होने के बावजूद उनके पिता जैसे कारसेवकों के परिवारों को वह सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार हैं. परिवार को उस समय भी गहरी पीड़ा हुई थी, जब बीजेपी की सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था.
"बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडेय के द्वारा कारसेवकों पर गोली चलाने को सही ठहराया गया है, मैं इसका विरोध करती हूं. अगर कारसेवकों पर गोली चलाना उचित है तो अखिलेश यादव जी राम मंदिर क्यों जा रहे हैं? मंदिर बनने के बाद भी मेरे पापा जैसे कारसेवकों को उचित सम्मान नहीं मिला."- स्मृति चौधरी, मृत कारसेवक संजय कुमार सिंह की बेटी
साथी कारसेवकों ने भी जताई नाराजगी
संजय कुमार सिंह के साथी कारसेवक संजय सिंह ने भी सपा सांसद के बयान की निंदा की. उन्होंने बताया कि 2 नवंबर 1990 को वह मुजफ्फरपुर से अपने साथियों के साथ अयोध्या रवाना हुए थे. हालांकि, उन्हें बनारस की कैंप जेल में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनके साथी संजय कुमार सिंह अयोध्या में मारे गए थे. उनके शव को वापस लाने के लिए भी साथियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी.
एक अन्य साथी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि उस दौर में कई युवाओं ने अपने करियर और परिवार की चिंता छोड़कर राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया था. उनका सपना प्रोफेसर बनने का था और उन्होंने एमए तक की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी लेकिन आंदोलन और 1990 की घटना के बाद उनके जीवन का लक्ष्य बदल गया. राम मंदिर निर्माण उनके जीवन का उद्देश्य बन गया, जो अब पूरा हो चुका है.
"आज राजनीतिक लाभ के लिए कारसेवकों के बलिदान पर सवाल उठाए जा रहे हैं. ऐसे बयानों से कारसेवकों के परिवारों के साथ पूरा सनातन समाज आहत है. हम इस मामले में योगी सरकार से मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने की मांग करते हैं."- प्रवीण कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह के मित्र
सनातन पांडेय ने क्या कहा?
हाल में यूपी के बलिया से सपा सांसद सनातन पांडेय ने गोली चलाने के निर्णय को सही ठहराया है. उन्होंने कहा, 'नेताजी मुलायम सिंह यादव की भारत के संविधान के प्रति आस्था थी. संविधान के प्रति अपनी आस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने काम किया. वहां गोलियां चली, ये मैं स्वीकार करता हूं.'
क्यों चली थी कारसेवकों पर गोली?
असल में राम मंदिर आंदोलन के दौरान कारसेवकों पर गोली चली थी. 30 अक्टूबर 1990 को पहली बार अयोध्या में पुलिस ने कारसेवकों पर गोली चलाई थी. वहीं 2 नवंबर 1990 को फिर से जब भीड़ उग्र होने लगी, तब पुलिस ने फायरिंग की. इस गोलीबारी में कई कारसेवकों की जान चली गई थी. मुलायम सिंह यादव उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे.
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