बेटी की हत्या के आरोप में मिली थी उम्रकैद, आरोपी मां को हाईकोर्ट से राहत

जबलपुर : बेटी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ पीड़ित मां ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान दौरान पाया कि नायब तहसीलदार द्वारा बयान दर्ज करते समय अपीलकर्ता की दिमागी हालत ठीक नहीं थी. इसलिए उसने बयान को कबूलनामा नहीं माना जा सकता है. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने इस आधार पर जिला न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया और अपीलकर्ता मां को दोषमुक्त करार दिया है.

बेटी के हत्या के आरोप में आजीवन कारावस

मुलताई निवासी ज्योति डोंगरदिए (30 साल) की ओर से आजीवन कारावास के खिलाफ ये अपील दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि बेटी की हत्या के आरोप में उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है. अपील में कहा गया था कि उसकी बेटी इशिता 5 मार्च 2023 को कुंए में गिर गई थी, जिसे बचाने के लिए उसने भी कुंए में छलांग लगा दी थी. इस घटना में उसकी बेटी की मौत हो गई थी और उसे अस्पताल ले जाया गया था. अस्पताल में जो बयान दर्ज किए गए थे, उसमें उसने माना था वह अपनी बेटी के साथ कुंए में कूदी थी, जिसके बाद उसपर बेटी की हत्या के आरोप लगे. हालांकि, अपीलकर्ता की ओर से तर्क दिया गया था कि जिला न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान सभी अभियोजन साक्षी ने माना था कि वह अपनी बच्ची को बचाने के लिए कुंए मे कूदी थी. ऐसे में बेटी की तथाकथित मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर सजा से दंडित किया जाना कानून के सिद्धांत के विरुद्ध है.