बेटी की हत्या के आरोप में मिली थी उम्रकैद, आरोपी मां को हाईकोर्ट से राहत

5 मार्च 2023 को हुई इश्तिा डोंगरदिए की मौत के मामले में मां को बनाया गया था आरोपी, हाईकोर्ट ने बयानों को लेकर उठाई आपत्ति

DAUGHTER MURDER CASE MP HIGHCOURT
बेटी की हत्याे की आरोपी मां को हाईकोर्ट से बड़ी राहत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 9:19 AM IST

3 Min Read
जबलपुर : बेटी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ पीड़ित मां ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान दौरान पाया कि नायब तहसीलदार द्वारा बयान दर्ज करते समय अपीलकर्ता की दिमागी हालत ठीक नहीं थी. इसलिए उसने बयान को कबूलनामा नहीं माना जा सकता है. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने इस आधार पर जिला न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया और अपीलकर्ता मां को दोषमुक्त करार दिया है.

बेटी के हत्या के आरोप में आजीवन कारावस

मुलताई निवासी ज्योति डोंगरदिए (30 साल) की ओर से आजीवन कारावास के खिलाफ ये अपील दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि बेटी की हत्या के आरोप में उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है. अपील में कहा गया था कि उसकी बेटी इशिता 5 मार्च 2023 को कुंए में गिर गई थी, जिसे बचाने के लिए उसने भी कुंए में छलांग लगा दी थी. इस घटना में उसकी बेटी की मौत हो गई थी और उसे अस्पताल ले जाया गया था. अस्पताल में जो बयान दर्ज किए गए थे, उसमें उसने माना था वह अपनी बेटी के साथ कुंए में कूदी थी, जिसके बाद उसपर बेटी की हत्या के आरोप लगे. हालांकि, अपीलकर्ता की ओर से तर्क दिया गया था कि जिला न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान सभी अभियोजन साक्षी ने माना था कि वह अपनी बच्ची को बचाने के लिए कुंए मे कूदी थी. ऐसे में बेटी की तथाकथित मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर सजा से दंडित किया जाना कानून के सिद्धांत के विरुद्ध है.

शव के साथ लेटे हुए दिए ते बयान

युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि अपीलकर्ता के बयान अस्पताल में दर्ज किए गए थे. डॉक्टर ने लिखित में दिया था कि मरीज सहमति देने को तैयार है, लेकिन उन्होंने यह नहीं लिखा है कि वह बयान देने के लिए फिट मेंटल कंडीशन में है. वह लंबा जवाब नहीं दे पा रही थी और धीमी आवा में धीरे-धीरे बोल रही थी. बेटी की मौत से वह दुखी थी और अस्पताल में बेटी के शव के साथ बिस्तर में लेटी हुई थी, ऐसे में बेटी की तथाकथित हत्या के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

इस आधार पर नहीं दे सकते हत्या का दोष

युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि दो कारणों से अपीलकर्ता के कानूनी कबूलनामा पर भरोसा नहीं किया जा सकता है. अभियोजन ने ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं दिया है कि बयान को एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल कन्फेशन मानकर उसे दोषी ठहराया जा सके. इसके अलावा प्रकरण में जरूरी तथ्य भी उपलब्ध नहीं हैं कि जिससे यह पता चल सके की अपीलकर्ता मां अपनी बेटी की हत्या करना चाहती थी. युगलपीठ ने इस आदेश के साथ अपीलकर्ता मां को बेटी की हत्या के आरोप में दोषमुक्त कर दिया.

