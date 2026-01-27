ETV Bharat / state

चार दिन से ससुराल से लापता बेटी, थाने में धरने पर बैठा मायका, जानें क्या है पूरा मामला

ग्वालियर के थाने में धरने पर बैठा मायका पक्ष ( ETV Bharat )

ग्वालियर: ग्वालियर के भितरवार पुलिस थाना परिसर में सिख समाज के लगभग आधा सैकड़ा लोग धरने पर बैठे हैं. उनका आरोप है कि उनकी बेटी पिछले चार दिन से अपने ससुराल से गायब है और पुलिस मामले में कार्रवाई के नाम पर हीलाहवाली किए हुए है. इन लोगों ने बेटी के ससुराल पक्ष पर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित और मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. हालांकि पुलिस मामले में गुमशुदगी दर्ज होने और जांच की बात कह रही है. ससुरालियों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप ग्वालियर के डबरा के ग्राम सलैया में रहने वाले सिख समाज के रूप सिंह की विवाहित भतीजी अपने ससुराल भितरवार के आदमपुर गांव से चार दिनों से लापता है. उनका आरोप है की ससुराल वालों ने बेटी का अपहरण कर उसे गायब कर दिया है. ना ससुराल वाले इस बारे में कुछ बता रहे हैं और ना ही पुलिस सहयोग कर रही है. पिता की जमीन, ससुर और पति के नाम कराने को लेकर मारपीट का आरोप रूप सिंह का कहना है कि उन्होंने जनवरी 2023 में अपनी भतीजी सोमप्रीत की शादी भितरवार के आदमपुर में हरविंदर सिंह के बेटे गुरलाल के साथ की थी. उनका आरोप है कि शादी में क्षमता अनुसार दान-दहेज, गाड़ी सब दिया गया था. लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही ससुराल पक्ष के लोग सोमप्रीत को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे. सोमप्रति का कोई सागा भाई नहीं था तो उसके पिता की ज़मीन ससुराल वाले पति और ससुर के नाम कराने का दबाव बना रहे थे. जब सोमप्रीत इसका विरोध करती तो उसके साथ मारपीट करते. कई बार इस बात को लेकर सामाजिक बैठकें भी हुई लेकिन वे नहीं माने. 'सामाजिक डर से मायके नहीं लाए तो ससुरालियों ने किया गायब'