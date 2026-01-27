ETV Bharat / state

चार दिन से ससुराल से लापता बेटी, थाने में धरने पर बैठा मायका, जानें क्या है पूरा मामला

ग्वालियर के भितरवार पुलिस थाना परिसर का मामला. सीसीटीवी में दिखी मारपीट. मायके के लोगों ने ससुरालियों पर लगाया दहेज प्रताड़ना में गायब करने का आरोप.

Daughter missing from in laws house
ग्वालियर के थाने में धरने पर बैठा मायका पक्ष (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 6:54 PM IST

Updated : January 27, 2026 at 6:59 PM IST

ग्वालियर: ग्वालियर के भितरवार पुलिस थाना परिसर में सिख समाज के लगभग आधा सैकड़ा लोग धरने पर बैठे हैं. उनका आरोप है कि उनकी बेटी पिछले चार दिन से अपने ससुराल से गायब है और पुलिस मामले में कार्रवाई के नाम पर हीलाहवाली किए हुए है. इन लोगों ने बेटी के ससुराल पक्ष पर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित और मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. हालांकि पुलिस मामले में गुमशुदगी दर्ज होने और जांच की बात कह रही है.

ससुरालियों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप

ग्वालियर के डबरा के ग्राम सलैया में रहने वाले सिख समाज के रूप सिंह की विवाहित भतीजी अपने ससुराल भितरवार के आदमपुर गांव से चार दिनों से लापता है. उनका आरोप है की ससुराल वालों ने बेटी का अपहरण कर उसे गायब कर दिया है. ना ससुराल वाले इस बारे में कुछ बता रहे हैं और ना ही पुलिस सहयोग कर रही है.

पिता की जमीन, ससुर और पति के नाम कराने को लेकर मारपीट का आरोप

रूप सिंह का कहना है कि उन्होंने जनवरी 2023 में अपनी भतीजी सोमप्रीत की शादी भितरवार के आदमपुर में हरविंदर सिंह के बेटे गुरलाल के साथ की थी. उनका आरोप है कि शादी में क्षमता अनुसार दान-दहेज, गाड़ी सब दिया गया था. लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही ससुराल पक्ष के लोग सोमप्रीत को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे. सोमप्रति का कोई सागा भाई नहीं था तो उसके पिता की ज़मीन ससुराल वाले पति और ससुर के नाम कराने का दबाव बना रहे थे. जब सोमप्रीत इसका विरोध करती तो उसके साथ मारपीट करते. कई बार इस बात को लेकर सामाजिक बैठकें भी हुई लेकिन वे नहीं माने.

'सामाजिक डर से मायके नहीं लाए तो ससुरालियों ने किया गायब'

रूप सिंह ने कई बार भतीजी को ससुराल से वापस लाने की बात भी कही लेकिन उनके भाई और लड़की के पिता सामाजिक बदनामी के डर से ऐसा ना कर सके. फिर सोमप्रीत 24 जनवरी को अचानक लापता हो गई. सुबह करीब 6 बजे ससुराल से मायके पक्ष को फोन पर दो साल का बच्चा घर से उसके गायब हो जाने की सूचना मिली तभी से परिजन उसकी तलाश में जुटे हैं, लेकिन उसका कोई अता-पता नहीं चल रहा है.

घर से मिले मारपीट के सीसीटीवी वीडियो

महिला के चाचा रूप सिंह ने बताया, घर के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज में सोमप्रीत सुबह 4 बजे नहाती हुई दिख रही है. लेकिन दरवाजे पर कोई सीसीटीवी नहीं है, जिससे यह बात संदिग्ध लगती है. उन्ही कैमरों से घर के अंदर उसके साथ मारपीट के भी सीसीटीवी वीडियो मिले हैं, जिसमें ससुर हरविंदर सिंह और पति गुरुलाल सिंह उसके साथ मारपीट करते दिख रहे हैं. सारे सबूतों के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है. अब जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो वे लोग धरने पर बैठने को मजबूर हो गए हैं. उनका आरोप है कि पुलिस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है.

पुलिस कह रही जांच की बात

इधर जब मामले में भितरवार एसडीओपी जितेंद्र नगाइच से बात की गई तो उनका कहना है कि शादीशुदा महिला 24 जनवरी से घर से लापता है. जिसको लेकर महिला की गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है. मामला अभी जांच में है जब तक जांच पूरी नहीं होती कुछ नहीं कहा जा सकता.

