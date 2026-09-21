5 साल बाद ससुराल लौटी बहू ने दाल में मिलाया जहर, ससुर-बेटे समेत 4 गंभीर
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित बहू घर से फरार हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 11:13 AM IST
पीलीभीत: यूपी के पीलीभीत जिले के कपूरपुर रामपुर गांव में पारिवारिक कलह के चलते एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक बहू ने साजिश के तहत रात के खाने में जहरीला पदार्थ मिला दिया. जिसको खाने से ससुर, सास और बेटा समेत परिवार के कई सदस्यों की हालत गंभीर हो गई है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित बहू घर से फरार हो गई है, जबकि पीड़ितों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.
जानकारी के अनुसार, कपूरपुर रामपुर निवासी दरबारी लाल के बड़े बेटे हरपाल की शादी क्षेत्र के ही पुन्नापुर गांव की पिंकी से हुई थी. शादी के कुछ समय बाद से ही पति-पत्नी के बीच विवाद रहने लगा था. अनबन के चलते पिंकी पिछले 5 साल से अपने मायके में ही रह रही थी. कुछ दिन पहले ही वह वापस ससुराल लौटी थी, लेकिन घर में फिर से विवाद शुरू हो गया.
बताया जा रहा है कि इसी रंजिश के चलते रविवार रात पिंकी ने घर में बनी दाल में जहर मिला दिया. रात में ससुर दरबारी लाल, सास नन्हीं देवी, देवर नंदा, ईश्वर वती और पिंकी के बेटे अंशुमन ने वही दाल खाई. खाना खाने के कुछ ही देर बाद सभी की तबीयत बिगड़ी तो वे बेहोश हो गए. इस पूरी घटना में पिंकी का पति हरपाल सुरक्षित बच गया, क्योंकि उसने दाल नहीं खाई थी.
सोमवार सुबह जब घर से काफी देर तक कोई बाहर नहीं निकला, तो पड़ोसियों को शक हुआ. अंदर जाकर देखा तो पूरा परिवार बेहोशी की हालत में पड़ा था. पड़ोसियों की सूचना पर पूरनपुर कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सभी को पहले सीएचसी पूरनपुर ले जाया गया. जहां गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.
वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पवन पांडे ने बताया कि पुलिस टीम मामले की गहनता से जांच कर रही है और फरार महिला की तलाश जारी है. आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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