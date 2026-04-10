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लखनऊ में बहू ने सास को दिया जहर, भांजे के साथ मिलकर दफनाया शव, अब कब्र से निकाली जाएगी लाश

शक होने पर पति ने पत्नी और भांजे के खिलाफ पुलिस से शिकायत की. पुलिस केस दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है.

पुलिस कर रही मामले की जांच.
पुलिस कर रही मामले की जांच. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 9:07 PM IST

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लखनऊ : काकोरी के इब्राहिम गंज में बहू ने अपने भांजे के साथ मिलकर सास की जान ले ली. आरोप है कि बहू शालिनी ने 65 वर्षीय सास शांति देवी को रोटी में कीटनाशक मिलाकर खिला दिया और मौत होने के बाद कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए शव को चुपचाप जमीन में दफना दिया.

मृतका के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है. अब पुलिस जिलाधिकारी की अनुमति से शव को कब्र से निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रही है, ताकि मौत की असल वजह और साजिश का पर्दाफाश हो सके.

मनोज रावत ने तहरीर में लिखा है, यह पूरी साजिश उसकी पत्नी शालिनी ने रची थी. 5 अप्रैल की शाम शालिनी ने सास शांति देवी (65 वर्ष) को खाने में कीटनाशक दवा मिलाकर रोटी खिला दी. शालिनी ने यह खौफनाक कदम भांजे करन निवासी उन्नाव के उकसाने पर उठाया था.

जहरीली रोटी खाने के बाद शांति देवी की तबीयत बिगड़ गई और अगले दिन 6 अप्रैल की रात इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई. ​आरोप है कि हत्या को प्राकृतिक मौत का रूप देने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आरोपियों ने शव को बिना किसी को सूचना दिए दफना दिया.

मनोज को अपनी पत्नी पर शक हुआ, तो उसने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. ​काकोरी इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की गई है. पुलिस ने आरोपी बहू शालिनी और भांजे करन के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है.

दफनाए गए शव को बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने हेतु जिलाधिकारी से अनुमति के लिए पत्राचार किया जा रहा है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी और घटना से जुड़े साक्ष्यों को जुटाने में लगी है.

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