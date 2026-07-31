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ससुर को बुलाया घर, आंखों में झोंकी मिर्च, डंडे से पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट; महराजगंज में बहू समेत चार गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )