ससुर को बुलाया घर, आंखों में झोंकी मिर्च, डंडे से पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट; महराजगंज में बहू समेत चार गिरफ्तार
आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. लेकिन पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो सच्चाई सामने आ गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 10:04 PM IST
महराजगंज : फरेंदा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद ने एक परिवार को तबाह कर दिया. बहू ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले ससुर की आंखों में मिर्च पाउडर झोंका, फिर लकड़ी के डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी. शव को ठिकाने लगाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. फरेंदा पुलिस ने घटना के महज चार घंटे के भीतर पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए बहू समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा तथा साक्ष्य मिटाने में इस्तेमाल किए गए अन्य सामान भी बरामद किए हैं. पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि मृतक सच्चाराम गुप्ता की बहू शोभा गुप्ता अपने हिस्से की जमीन अपने नाम कराने का दबाव बना रही थी. सच्चाराम गुप्ता द्वारा जमीन का बंटवारा करने से इनकार करने पर वह रंजिश रखने लगी.
इसी विवाद के चलते उसने रमेश गुप्ता, धनई यादव और श्रीकांत चौहान के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची. 30 जुलाई की शाम शोभा गुप्ता ने बातचीत के बहाने अपने ससुर को घर बुलाया. पहले सच्चाराम गुप्ता की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया, जिससे वह असहाय हो गए. इसके बाद रमेश गुप्ता और धनई यादव ने सच्चाराम गुप्ता को पकड़ लिया, जबकि शोभा गुप्ता ने लकड़ी के डंडे से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी.
वारदात के बाद आरोपियों ने शव को रात में सुनसान स्थान पर फेंक दिया और पहचान छिपाने के लिए चेहरे को कपड़े से बांध दिया. पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से साक्ष्य मिटाने का भी प्रयास किया गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई टीमें गठित की गईं. अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ कौशल और क्षेत्राधिकारी फरेंदा दीपशिखा वर्मा के पर्यवेक्षण में फरेंदा पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर महज चार घंटे के भीतर पूरे मामले का खुलासा करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि घटना की मुख्य अभियुक्ता अपने तीन सहयोगियों के साथ हत्या की प्लानिंग बनाई थी. हत्या का मूल कारण प्रॉपर्टी का था. अभियुक्ता ने सबसे पहले अपने ससुर को अपने वहां बुलाया. आरोपी बहू के घर पर दो अन्य साथी पहले से ही मौजूद थे. सच्चाराम गुप्ता बहू के घर पहुंचे तो आंख में मिर्ची डाल दी. इसके बाद डंडे से मार कर हत्या कर दी.
लाश को ठिकाने लगाने के लिए चौथे साथी को बुलाया. पहले आरोपियों ने घटना को छुपाने का प्रयास किया. उसके बाद घटना को एक्सीडेंटल दिखाना चाहा. बताया कि चोरों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है.
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