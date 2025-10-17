ताना मारने से नाराज बहू ने सास को मार डाला, दुर्ग में लोहे के हथौड़े से किया वार
आरोपी बहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2025 at 7:28 PM IST
दुर्ग: जिले के नंदिनी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. घरेलू विवाद के चलते एक बहू ने अपनी वृद्ध सास की हत्या कर दी. यह घटना 16 अक्टूबर की बताई जा रही है. मामला नंदिनी थाना क्षेत्र का है.
लोहे के हथौड़े से की हत्या: घटना ग्राम गोढ़ी की है. यहां की रहने वाली 70 वर्षीय उर्मिला वर्मा की हत्या उनकी बहू रोशनी वर्मा (21 साल) ने कर दी. रोशनी ने लोहे के हथौड़े से सास के सिर पर हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
पड़ोसी की सूचना पर हुआ खुलासा: मृतका के बेटे सुरेन्द्र वर्मा ने नंदिनी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई. उन्होंने बताया कि घटना के समय घर में सिर्फ उनकी मां और पत्नी थीं. दोपहर में एक पड़ोसी ने फोन कर बताया कि घर में कुछ अनहोनी हो गई है. जब सुरेन्द्र घर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी मां बेडरूम में खून से लथपथ पड़ी थीं. सिर पर गहरे चोट के निशान थे.
बहू ने किया जुर्म कबूल: पुलिस ने संदेह के आधार पर जब रोशनी वर्मा से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. रोशनी ने बताया कि दादी सास (उर्मिला वर्मा) उसे खाना बनाने को लेकर ताने मारती थीं और उसके हाथ का खाना नहीं खाती थीं. घटना वाले दिन भी इसी बात पर झगड़ा हुआ, जो इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर रोशनी ने सास के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया.
सबूत बरामद, बहू जेल भेजी गई: पुलिस ने आरोपी बहू की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथौड़ा जब्त कर लिया है. रोशनी वर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.