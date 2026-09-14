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बिजनौर: मामूली विवाद में सास की हत्या, बहू हिरासत में

करनावाला निवासी कमल पुत्र महावीर की शादी वर्ष 2015 में प्रीति से हुई थी.

बिजनौर में बहू ने की सास की हत्या
बिजनौर में बहू ने की सास की हत्या (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 3:28 PM IST

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बिजनौर: जनपद के धामपुर थाना क्षेत्र के करनावाला गांव में सास-बहू के बीच हुए घरेलू विवाद में 65 वर्षीय सास ओमवती की मौत हो गई. घटना की सूचना पर पहुंची धामपुर पुलिस ने मामले की जांच कर बहू को हिरासत में ले लिया और शव का कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया.

सीओ अंजनी चतुर्वेदी के अनुसार, करनावाला निवासी कमल पुत्र महावीर की शादी वर्ष 2015 में प्रीति से हुई थी. प्रीति अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के हरबंशपुर गांव की रहने वाली है. कमल का कोई भाई नहीं है. परिवार में उसकी मां ओमवती और पत्नी प्रीति के अलावा बच्चे हैं.

13 सितंबर को कमल रोज की तरह मजदूरी के लिए घर से बाहर गया था. बच्चे भी उस समय घर पर नहीं थे. घर में केवल ओमवती और बहू प्रीति मौजूद थीं. शाम करीब पांच बजे सास और बहू के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई. शुरुआत में विवाद सामान्य था, लेकिन बात बढ़ने पर प्रीति ने अपनी सास के साथ मारपीट की.

सीओ अंजनी चतुर्वेदी (VIDEO Credit: ETV Bharat)
आरोप है कि मारपीट के दौरान ओमवती को जमीन पर पटककर गला दबाया गया. इसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और मौत हो गई. शाम करीब साढ़े छह बजे पुलिस को ओमवती की मौत की सूचना मिली. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की.इसके बाद, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर मोर्चरी भेज दिया. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो पाएगी. फिलहाल, पुलिस प्रीति को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है. गांव में शांति और कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है.

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