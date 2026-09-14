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बिजनौर: मामूली विवाद में सास की हत्या, बहू हिरासत में

बिजनौर: जनपद के धामपुर थाना क्षेत्र के करनावाला गांव में सास-बहू के बीच हुए घरेलू विवाद में 65 वर्षीय सास ओमवती की मौत हो गई. घटना की सूचना पर पहुंची धामपुर पुलिस ने मामले की जांच कर बहू को हिरासत में ले लिया और शव का कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया.



सीओ अंजनी चतुर्वेदी के अनुसार, करनावाला निवासी कमल पुत्र महावीर की शादी वर्ष 2015 में प्रीति से हुई थी. प्रीति अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के हरबंशपुर गांव की रहने वाली है. कमल का कोई भाई नहीं है. परिवार में उसकी मां ओमवती और पत्नी प्रीति के अलावा बच्चे हैं.



13 सितंबर को कमल रोज की तरह मजदूरी के लिए घर से बाहर गया था. बच्चे भी उस समय घर पर नहीं थे. घर में केवल ओमवती और बहू प्रीति मौजूद थीं. शाम करीब पांच बजे सास और बहू के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई. शुरुआत में विवाद सामान्य था, लेकिन बात बढ़ने पर प्रीति ने अपनी सास के साथ मारपीट की.