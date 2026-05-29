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बहू ने रची चाकू की नोक पर लाखों की लूट की कहानी, सीसीटीवी और फोरेंसिक जांच ने खोली पोल

अजमेर: केकड़ी सिटी थाना पुलिस ने सास के जेवर व नकदी चोरी के मामले का पर्दाफाश करते हुए बहू को गिरफ्तार किया है. आरोपी महिला ने पुलिस को गुमराह करने के लिए घर में नकाबपोश बदमाशों के घुसने की एक झूठी कहानी रची थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक जांच के सामने उसकी यह चालाकी धरी की धरी रह गई. प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 26 मई को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दोपहर के समय जब परिवार के सदस्य सो रहे थे, तब दो नकाबपोश बदमाश हाथ में चाकू लेकर घर में घुसे. महिला ने डरकर खुद को कमरे में बंद कर लिया. इसके बाद बदमाश सास विमला देवी के कमरे से करीब 12 तोला सोने के जेवरात, चांदी की पायजेब व करीब 12 लाख रुपए की नकदी चुराकर फरार हो गए. इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत मौके का निरीक्षण किया. जब गली और मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, तो कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आता-जाता दिखाई नहीं दिया. मामला संदिग्ध लगने पर एमओबी टीम के एएसआई तेजाराम व मोबाइल फोरेन्सिक टीम अजमेर के डॉ कैलाश को बुलाकर घटनास्थल का गहन निरीक्षण करवाया गया. घटनास्थल के साक्ष्यों और परिस्थितियों के आधार पर जब पीड़िता की बहू उषा देवी पर संदेह हुआ, तो पुलिस ने उससे गहनता से पूछताछ की. कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी महिला टूट गई और उसने खुद ही चोरी की इस पूरी वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया.