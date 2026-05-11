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बहू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिवार में पसरा मातम, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

नवविवाहिता के परिजन जांच की मांग लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे. पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की.

DEATH OF DAUGHTER IN LAW
पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 11, 2026 at 8:08 PM IST

4 Min Read
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धमतरी: नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर अर्जुनी थाना क्षेत्र में बवाल हो गया. मृतक नवविवाहिता के परिजनों ने अब पुलिस कार्रवाई की मांग की है. परिजन जांच की मांग को लेकर एसपी कार्यालय भी पहुंचे. पुलिस से मिलकर परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की. ससुराल पक्ष के लोगों का कहना है कि मायके पक्ष के लोग उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे. उनकी बेटी के साथ मारपीट भी करते थे. मायके पक्ष का ये भी आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उनकी बेटी को मारकर फंदे पर लटका दिया.

भतीजी को दहेज के लिए सताया जाता था. कई बार उसके साथ मारपीट भी की गई. हम लोगों ने कई बार दामाद जी को समझाया. तब दामाद ने माफी मांग ली, लेकिन बाद में फिर मारपीट किए जाने की बात सामने आते रही. एक बार तो भतीजी को अस्पताल में भर्ती तक करना पड़ा था: परिजन

बहू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (ETV Bharat)

5 महीने पहले हुई थी शादी

मृतक महिला के परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी की शादी 5 महीने पहले बड़े धूमधाम के साथ हुई थी. परिवार की ओर से जो भी दिया जा सकता था वो दिया गया. इसके बावजूद उनकी बेटी के साथ दामाद अक्सर मारपीट किया करता था. कई बार परेशान होकर उनकी बेटी मायके भी आई. परिवार वालों ने उसकी बातों को सुना और विवाद को खत्म करने की भी कोशिश की. परिवार के लोगों ने दामाद को समझाया भी. पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके दामाद ने समझाने पर उनको भरोसा दिया कि वो भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा नहीं दोहराएगा. परिवार का यहां तक कहना है कि दामाद ने अपने कृत्य के लिए माफी भी मांगी.

कर्ज लेकर हमने बिटिया का विवाह किया था. हम साधारण परिवार के लोग हैं. मजदूरी और कर्ज के पैसों से बेटी का विवाह किया. हमें शक है कि हमारी बेटी को मारकर फंदे से लटकाया गया है: पीड़ित पिता

परिजनों ने लगाया प्रताड़ित करने का आरोप

मृतक महिला के चाचा ने कहा कि कुछ दिनों पहले भी उनकी भतीजी के साथ मारपीट की गई थी. जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था. परिजनों ने बताया कि उस दौरान भी ससुराल पक्ष ने मारपीट की घटना पर माफी मांगी थी. मृतक नवविवाहिता के परिजनों ने बताया कि 9 मई को मृतका के ससुर ने फोन पर उनको बताया कि उनकी बेटी ने जान दे दी है. परिजनों ने बताया कि उन लोगों ने दरवाजा तोड़ा तब अंदर का खौफनाक नजारा देखकर उनकी हालत खराब हो गई. लेकिन ससुराल वालों की इस थ्योरी पर मायके वालों को भरोसा नहीं हुआ. लिहाजा परिवार के लोग अब पुलिस से न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं. परिवार वालों का कहना है कि उनकी लड़की को मारकर लटकाया गया है.

घटना अर्जुनी थाना क्षेत्र का है. दिसंबर माह में युवती की शादी हुई थी. अब आत्महत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम कराया जा चुका है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा: शैलेंद्र पांडेय, एएसपी, धमतरी

पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार

परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि पोस्टमार्टम 10 मई को होने की बात कहकर उन्हें वहां से भेज दिया गया, लेकिन बिना सूचना दिए पोस्टमार्टम कर शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. परिजनों का आरोप है कि दामाद द्वारा 25 हजार रुपये सहित दहेज की मांग भी की जा रही थी.

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