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चित्तौड़गढ़: हाईटेंशन तार टूटकर झोपड़ी पर गिरा, खेत पर सो रही सास-बहू की करंट से मौत

चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा क्षेत्र के ग्राम धनोरा में 11 केवी हाईटेंशन तार टूटने के कारण सास-बहू की करंट लगने से मौत हो गई.

बिजली का तार टूटकर झोपड़ी पर गिरा
बिजली का तार टूटकर झोपड़ी पर गिरा (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 17, 2026 at 12:25 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले के निम्बाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र के ग्राम धनोरा में मंगलवार देर रात एक हादसे ने एक ही परिवार की दो जिंदगियां निगल लीं. खेत पर बने झोपड़ीनुमा घर में सो रहे परिवार पर अचानक कहर टूट पड़ा जब 11 केवी हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर नीचे एलटी लाइन पर गिर गया. हाई वोल्टेज के कारण एलटी तार भी टूट गया और उसमें दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से सास-बहू की मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली. पुलिस ने दोनों शवों को निम्बाहेड़ा चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम किया गया.

देर रात हुआ हादसा: निम्बाहेड़ा सदर सीआई संजय शर्मा ने बताया कि थाने पर धनोरा निवासी भोपराज प्रजापत ने रिपोर्ट दर्ज कराई है. भोपराज ने रिपोर्ट में बताया कि रात करीब 2.30 बजे उनकी पत्नी मंजू प्रजापत, माता संतु बाई और बच्चे खेत पर बने झोपड़े में सो रहे थे. झोपड़ी के पास से गुजर रही 11 केवी लाइन का तार अचानक टूटकर एलटी लाइन पर गिर गया. हाई वोल्टेज के दबाव से एलटी लाइन का तार भी टूट गया.

लवा ग्राम पंचायत के प्रशासक भोपाराज टांक (ETV Bharat Chittorgarh)

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बहू को बचाने दौड़ी सास: उन्होंने बताया कि इस दौरान टूटे एलटी तार और उसमें प्रवाहित हाई वोल्टेज करंट की चपेट में सबसे पहले मंजू प्रजापत आ गईं. बहू को तड़पते देख बचाने के लिए दौड़ी सास संतु बाई भी करंट की चपेट में आ गईं. दोनों महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग और परिजन मौके पर पहुंचे. परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें निम्बाहेड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. हादसे के दौरान झोपड़ीनुमा घर में आग भी लग गई, जिसे ग्रामीणों ने किसी तरह बुझाया.

11 केवी लाइन टूटी
अस्पताल में जुटी भीड़ और पुलिस (ETV Bharat Chittorgarh)

गांव में पसरा मातम, जांच शुरू: हादसे की सूचना पर निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची. प्रार्थी भोपराज प्रजापत की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा तैयार कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम करवाया है. इस दर्दनाक हादसे के बाद धनोरा गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. एक साथ सास-बहू की मौत से पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल: फलवा ग्राम पंचायत के प्रशासक भोपाराज टांक ने बताया कि घटना बेहद दुखद है. बिजली विभाग की लापरवाही से यह हादसा हुआ है. ग्रामीणों ने मांग की है कि मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए और जर्जर विद्युत लाइनों को तुरंत बदला जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों. पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

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चित्तौड़गढ़ में 11 केवी लाइन टूटी
करंट से सास और बहू की मौत
TWO DEATHS DUE TO ELECTROCUTION

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