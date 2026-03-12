मथुरा में बहू और प्रेमी ने मिलकर की सास की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपी बहू और प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 7:55 AM IST
मथुरा: राया थाना क्षेत्र में 3 मार्च को हुई वृद्ध महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. वृद्ध महिला की हत्या के आरोप में बहू और प्रेमी को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
पुलिस के मुताबिक, राया थाना क्षेत्र भंकरपुर बसेला गांव के एक घर में अनवरी बेगम और उसकी बहू अकेली रहती थी. अनवरी का बेटा अनवर दिल्ली में ऑटो चलाता है. उनके बहू का पिछले कई दिनों से पड़ोस के रहने वाले आदिल के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. इस बीच दो मार्च की रात को बहू और आदिल को आपत्तिजनक स्थिति में अनवरी बेगम ने देख लिया था.
इसके बाद आदिल ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अनवरी बेगम की गला दबाकर हत्या कर दी थी, फिर मौके से आदिल फरार हो गया था. बहू ने अपने पति अनवर को फोन करके कहा मां की अचानक तबीयत खराब होने से उसकी मौत हो गई.
मृतका अनवरी बेगम के बेटे अनवर ने पुलिस से शिकायत किया की उसकी मां की हत्या की गई है. इसके बाद पुलिस 10 मार्च को कब्रिस्तान से मृतक महिला के शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम करवाया. डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि की. पुलिस ने बहू और उसके प्रेमी आदिल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो कहानी सबके सामने आ गई.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि मामले में पुलिस ने आरोपी बहू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.
यह भी पढ़ें: मथुरा में हनी ट्रैप से उगाही; मुआवजे की रकम हड़पने के लिये रचा षडयंत्र, चौकी इंचार्ज और सिपाही निलंबित
यह भी पढ़ें: मथुरा में डिजिटल अरेस्ट कर दो करोड़ की ठगी करने वाले गिरफ्तार, महिला समेत पांच आरोपी पकड़े गए