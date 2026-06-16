प्रेमी के साथ फरार थी बेटी, मां ने दामाद पर लगा दिए हत्या के आरोप, पुलिस जांच में हुआ खुलासा
जिस पत्नी की हत्या का पति पर था आरोप, वह किसी और के साथ कर रही थी मौज
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 8:45 PM IST
बहराइच: जनपद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मां की शिकायत पर पुलिस की एफआईआर में मर चुकी बेटी को बहराइच पुलिस ने आशिक के पास से जिंदा बरामद किया है.
एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी के अनुसार, मटेरा थाना क्षेत्र की रहने वाले जगदीश ने अपनी बेटी गुंजाना की शादी कारिब 10 वर्ष पूर्व रिसिया थाना क्षेत्र के जुनैठा घोसियारी निवासी गणेश के साथ की थी.
करीब डेढ वर्ष पूर्व गुंजाना और गणेश रोजी रोटी के लिए पंजाब के कपूरथला चले गए थे. इसी दौरान गुंजाना बीते 27 जुलाई 2025 को बिना किसी को बताए कही चलाई गई. इस मामले में पति गणेश ने थाने पर शिकायत भी दर्ज कराई. वही बेटी के गायब होने की सूचना जैसे ही मां कलावती को हुई, तो उसने रिसिया थाने में तहरीर देकर दामाद पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की.
इस पर पुलिस ने जांच कर कार्यवाही की बात कही. पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज नहीं किया तो कलावती ने बीते 17 अप्रैल 2026 को कोर्ट की शरण ली, जिसपर कोर्ट ने पुलिस से मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही के निर्देश दिए.
रिसिया पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज करते हुए जांच वरिष्ठ उपनिरीक्षक अमितेंद्र सिंह को सौंपी. इसके बाद पुलिस ने डिजिटल विंग का सहारा लिया. सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मदद से पुलिस टीम उस जगह तक पहुंच गई जहां गुंजाना छिपकर रह रही थी और आखिरकार 13 जून को पुलिस ने गुंजाना को सकुशल जिंदा बरामद कर लिया.
इस बरामदगी के साथ ही दामाद पर लगे हत्या के सारे आरोप झूठे साबित हुए और 'कत्ल' की इस झूठी मिस्ट्री का पर्दाफाश हो गया है. बहराइच पुलिस की इस सूझबूझ और प्रभावी विवेचना की हर तरफ तारीफ हो रही है, जिसने एक बेगुनाह को जेल जाने से बचा लिया. पुलिस अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.
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