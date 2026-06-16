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प्रेमी के साथ फरार थी बेटी, मां ने दामाद पर लगा दिए हत्या के आरोप, पुलिस जांच में हुआ खुलासा

प्रेमी के साथ फरार थी बेटी ( Photo Credit : ETV Bharat )

बहराइच: जनपद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मां की शिकायत पर पुलिस की एफआईआर में मर चुकी बेटी को बहराइच पुलिस ने आशिक के पास से जिंदा बरामद किया है. एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी के अनुसार, मटेरा थाना क्षेत्र की रहने वाले जगदीश ने अपनी बेटी गुंजाना की शादी कारिब 10 वर्ष पूर्व रिसिया थाना क्षेत्र के जुनैठा घोसियारी निवासी गणेश के साथ की थी. एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी (Video Credit : ETV Bharat) करीब डेढ वर्ष पूर्व गुंजाना और गणेश रोजी रोटी के लिए पंजाब के कपूरथला चले गए थे. इसी दौरान गुंजाना बीते 27 जुलाई 2025 को बिना किसी को बताए कही चलाई गई. इस मामले में पति गणेश ने थाने पर शिकायत भी दर्ज कराई. वही बेटी के गायब होने की सूचना जैसे ही मां कलावती को हुई, तो उसने रिसिया थाने में तहरीर देकर दामाद पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की.