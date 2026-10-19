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मैनपुरी में बेटी की पसंद नागवार गुजरी; पिता ने सिर में दागी गोली

मैनपुरी में बेटी की पसंद नागवार गुजरी ( Photo Credit: ETV Bharat )

मैनपुरी: अपनी मर्जी से शादी करने को लेकर चल रहे विवाद में एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मार दी. गोली सिर में फंसने से युवती की हालत गंभीर हो गई. जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. बेटी को गोली मारने के बाद आरोपी ने पत्नी पर भी गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन वह अन्य बेटियों के साथ कमरे में बंद होकर बच गई.

घटना थाना एलाऊ क्षेत्र के दिवनपुर स्थित शांतिनगर की है. यहां के निवासी आसिन अपनी बेटी साजिया की शादी अपनी पसंद से करना चाहता था, जबकि साजिया किसी दूसरे युवक से प्रेम करती थी. इसी बात को लेकर परिवार में करीब डेढ़ महीने से विवाद चल रहा था.