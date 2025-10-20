ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ में बेटी ने निभाया बेटे का फर्ज, पिता की चिता को दी मुखाग्नि, हार्ट अटैक से हुई थी मौत

पिथौरागढ़ के बेरीनाग में एक नाबालिग बेटी ने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी.

बेटी ने दी पिता को मुखाग्नि (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 20, 2025 at 6:06 PM IST

3 Min Read
पिथौरागढ़: जिले के बेरीनाग में एक बेटी ने समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए बेटा होने का फर्ज निभाया, जिसने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी. बेरीनाग तहसील मुख्यालय से 10 किलोमीटर उडियारी गांव का 64 वर्षीय दरपान सिंह नैनीताल के खुटानी में एक होटल में काम करता था. दीपावली को लेकर वो रविवार को जीप से घर लौट रहा था, धौलछीना (अल्मोड़ा) के पास उसे अचानक हार्ट अटैक आ गया. स्थानीय लोगों ने उसे अल्मोड़ा बसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना के बाद परिजन दरपान का शव लेकर उडियारी गांव पहुंचे, जहां दीपावली की खुशियां मातम में बदल गई. दरपान का बेटा मनोज सिंह महरा सूरत गुजरात में प्राइवेट कंपनी मे काम करता है, जिसका दो दिन में घर पहुंचना मुश्किल था. तब परिजनों के सामने दरपान की चिता को मुखाग्नि देने को लेकर असमंजस पैदा हो गया. तभी दरपान की कक्षा 12 में पढ़ने वाली 17 वर्षीय बेटी गीता माहरा ने पिता की अर्थी को कंधा दिया और चिता को मुखाग्नि देने का निर्णय लिया. सोमवार को गीता ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया और थल रामगंगा नदी तट पर चिता को भावुक होते हुए मुखाग्नि दी. अंतिम यात्रा में शामिल मौजूद लोग यह दृश्य देखकर भावुक हो गये.

कल्पना ने भी थी पिता की चिता को मुखाग्नि: गौर हो कि पिथौरागढ़ जनपद के ही गंगोलीहाट के इटाना गांव पिछले माह भी ऐसी ही घटना सामने आई थी. यहां ग्रामीण मान सिंह की अचानक मौत हो गई थी और घटना के बाद पूरा परिवार शोक में डूब गया था. मान सिंह का इकलौता बेटा राजा सऊदी अरब में नौकरी करता था. परिजनों ने दो दिनों तक बेटे का इंतजार किया, लेकिन जब बेटे के आने में देरी होने लगी तो तीसरी बेटी ने पिता की चिता को मुखाग्नि देने का फैसला लिया.

मान सिंह के निधन के तीसरे दिन को बेटी कल्पना ने पूरे विधि-विधान और रीति-रिवाज से अपने पिता का अंतिम संस्कार किया. बेटी कल्पना ने सेराघाट पर सरयू नदी के किनारे पिता की चिता को मुखाग्नि दी थी. इस दौरान भावुक होकर कल्पना ने कहा कि आज उसने अपने बेटी होने का कर्तव्य निभाया. वहीं ग्रामीणों ने कल्पना के इस फैसले की जमकर सराहना की थी. बता दें कि पिता की मौत के बाद बेटे को पिता की चिता को मुखाग्नि देने की प्रथा चली आ रही है. लेकिन कई घटनाओं में बेटियां भी पिता की चिता को मुखाग्नि देकर रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ रही है.

