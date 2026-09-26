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रायवाला बुजुर्ग महिला हत्याकांड, बेटी ने ही रची थी साजिश, प्रेमी से कराया था मां का मर्डर

ऋषिकेश: देहरादून जिले के रायवाला थाना क्षेत्र में 21 सितंबर को 65 साल की बुजुर्ग महिला के हत्या का मामला सामने आया था. इस मामले में आज शनिवार 26 सितंबर को पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस के अनुसार मुख्य हत्यारोपी कोई और नहीं, बल्कि बुजुर्ग महिला का करीबी ही निकला. बेटी शिल्पा थापा ने ही अपने प्रेमी शिवनारायण पांडे उर्फ सोनू के साथ मिलकर मां के हत्या की साजिश रची थी.

पुलिस जांच में हत्या की वजह पुश्तैनी संपत्ति में हिस्से को लेकर चल रहा विवाद सामने आया है. पुलिस का दावा है कि बेटी अपनी मां और भाई से इस बात को लेकर नाराज थी कि पुश्तैनी जमीन को लगातार बेचा जा रहा था, लेकिन उसे जमीन या उससे मिलने वाली रकम में हिस्सा नहीं दिया जा रहा था. इसी नाराजगी ने कथित तौर पर उसे मां को रास्ते से हटाने की योजना तक पहुंचा दिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

बाथरूम में मिली थी बुजुर्ग महिला की लाश: मामला 21 सितंबर 2026 का है. 65 साल की खजानी देवी शहीद भगत सिंह कॉलोनी में किराये के मकान में अपनी छह वर्षीय पोती के साथ रहती थीं. घटना के दिन वह लापता बताई गईं और मकान के मुख्य गेट पर बाहर से ताला लगा मिला. रात करीब साढ़े 10 बजे उनके बेटे संजय पुंडीर ने ताला तोड़कर घर के भीतर प्रवेश किया तो बाथरम में खजानी देवी मृत अवस्था में मिलीं. शुरुआती तस्वीर में मामला हत्या का नजर आया और किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई गई. बेटे की तहरीर पर रायवाला थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की गई.

छह टीमों ने संभाला मोर्चा, कैमरों से खंगाला गया पूरा रास्ता: वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की छह अलग-अलग टीमें गठित की गईं. फॉरेंसिक साइंस लैब और फील्ड यूनिट की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए. इसके साथ ही घटनास्थल के आसपास आने-जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और सर्विलांस के जरिए संदिग्ध गतिविधियों की पड़ताल शुरू हुई.

बेटी शिल्पा थापा आई शक के घेरे में: पुलिस ने रायवाला, ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया. जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी पुलिस की नजर मृतका की बेटी शिल्पा थापा और उसके परिचित शिवनारायण पांडे पर जाकर टिक गई. पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया कि खजानी देवी और उनकी बेटी शिल्पा के बीच पुश्तैनी जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था. इसी बीच घटना से पहले शिल्पा के परिचित शिवनारायण पांडे को मृतका के घर के आसपास देखे जाने की जानकारी पुलिस को मिली.

शिल्पा के प्रेमी की पुलिस ने खंगाली कुंडली: शिवनारायण के बारे में पड़ताल करने पर पुलिस को उसके पूर्व आपराधिक मामलों और शिल्पा के साथ लगातार संपर्क में रहने की जानकारी मिली. घटना के बाद उसका मोबाइल फोन बंद मिलना भी पुलिस के लिए अहम कड़ी बना. इसके बाद जांच का फोकस इस बात पर गया कि क्या हत्या की वारदात में उसका कोई सीधा संबंध है.

700 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और 500 होटल-धर्मशालाओं की पड़ताल: शिवनारायण की तलाश पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी. पुलिस के अनुसार उसकी तलाश में रायवाला हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में करीब 500 होटल व धर्मशालाओं की जानकारी खंगाली गई. इसके अलावा बस अड्डो, रेलवे स्टेशन और अन्य संभावित स्थानों के करीब 700 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जांची गई. इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शिवनारायण घटना से पहले और घटना के बाद हरिद्वार के शांतिकुंज में छिपा हुआ है.

शांतिकुंज आश्रम से किया अरेस्ट: सूचना पर पुलिस टीम ने 25 सितंबर को शांतिकुंज आश्रम हरिद्वार से उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक शिवनारायण से पूछताछ के दौरान उसने खजानी देवी की हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार की. पुलिस का दावा है कि उसने बताया कि शिल्पा के कहने पर उसने वारदात को अंजाम दिया था.

इसके बाद पुलिस ने मामले में शिल्पा थापा की भूमिका को लेकर साक्ष्यों को आगे बढ़ाया और 26 सितंबर को उसे शहीद भगत सिंह कॉलोनी लाइनपार मोतीचूर से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार पूछताछ में सामने आया कि हत्या के पीछे संपत्ति विवाद के साथ साथ शिल्पा और शिवनारायण के रिश्ते को लेकर मृतका की नाराजगी भी एक महत्वपूर्ण कड़ी थी.

प्रेमी को भी किया गुमराह, सगी मां को बताया सौतेली: एसपी जया बालूनी के मुताबिक इस साजिश में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया. शिल्पा ने कथित तौर पर शिवनारायण को बताया कि खजानी देवी उसकी सौतेली मां हैं. पुलिस का कहना है कि इसी आधार पर उसने शिवनारायण को यह विश्वास दिलाया कि मां की मौत के बाद जमीन में शिल्पा का हिस्सा आएगा और उस संपत्ति को बेचकर दोनों कहीं और अपनी गृहस्थ बसा सकते हैं.