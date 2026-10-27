इटावा में नाबालिग बेटी पर प्रेमी संग मिलकर पिता की हत्या का आरोप; जानें क्यों किया यह खून
आरोपी बेटी ने पिता को चारपाई से बांधने और सिलबट्टे से हमला करके हत्या करने की बात भी स्वीकार की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 9:28 AM IST
इटावा: प्रेम-प्रसंग में बाधा बन रहे पिता को उनकी ही बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद लाश को कंबल में लपेटकर घर के एक बक्से में छिपा दिया. इससे पहले कि दोनों लाश को ठिकाने लगा पाते पुलिस ने हत्यारोपी बेटी और उसके प्रेमी को धर दबोचा. दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस ने कागजी कार्रवाई के बाद दोनों को जेल भेज दिया.
इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह मामला इटावा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी का है. पुलिस को सूचना मिली की एक कमरे से बदबू आ रही है.
पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां एक वृद्ध श्याम सुंदर कठेरिया का शव कंबल में लपेटा मिला संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था. इससे पहले मृतक की बड़ी बेटी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पिछले दो-तीन दिनों से उसके पिता और बहन से संपर्क नहीं हो पा रहा है.
इसके बाद जब वह अपने ससुर के साथ कमरे पर पहुंची, तो उसके पिता का शव मिला और नाबालिग बहन गायब थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में एसओजी, सर्विलांस और सिविल लाइन थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की.
पुलिस के अनुसार, 26 अक्टूबर को मिली सूचना के आधार पर नाबालिग बेटी और उसके प्रेमी अभिलाष सिंह उर्फ छोटू उर्फ माचो को ग्राम सराय एसर के पास से गिरफ्तार किया गया.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रेम संबंधों को लेकर पिता विरोध करते थे और इसी विवाद के चलते हत्या की योजना बनाई गई. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि चाय में नींद की गोली दी थी.
पिता को चारपाई से बांधने और सिलबट्टे से हमला करके हत्या करने की बात भी स्वीकार की. पुलिस के मुताबिक, वारदात के बाद शव को कंबल में लपेटकर बक्से में छिपाया गया और मोबाइल नाले में फेंक दिया गया. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त सिलबट्टे का बट्टा, एक चाकू और रक्तरंजित कपड़े बरामद किए हैं.
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