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इटावा में नाबालिग बेटी पर प्रेमी संग मिलकर पिता की हत्या का आरोप; जानें क्यों किया यह खून

इटावा में नाबालिग बेटी पर प्रेमी संग मिलकर पिता की हत्या का आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

इटावा: प्रेम-प्रसंग में बाधा बन रहे पिता को उनकी ही बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद लाश को कंबल में लपेटकर घर के एक बक्से में छिपा दिया. इससे पहले कि दोनों लाश को ठिकाने लगा पाते पुलिस ने हत्यारोपी बेटी और उसके प्रेमी को धर दबोचा. दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस ने कागजी कार्रवाई के बाद दोनों को जेल भेज दिया.

इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह मामला इटावा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी का है. पुलिस को सूचना मिली की एक कमरे से बदबू आ रही है.