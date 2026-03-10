ETV Bharat / state

सोनभद्र में पिता पर बेटी ने लगाया रेप का आरोप; FIR दर्ज, आरोपी फरार

सोनभद्र: चोपन थाना क्षेत्र में एक पिता पर उसकी बेटी ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने पीड़ित बेटी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश कर रही है. पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा. चोपन थानाध्यक्ष का कहना है कि आरोपी पिता को जल्द ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

दवा दिलाने के बहाने जंगल ले गया: चोपन थानाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा ने बताया कि वारदात रविवार शाम हुई थी. पीड़िता के अनुसार, उसके पिता उसे दवा दिलाने के बहाने घर से बाहर ले गए थे. रास्ते में बग्घानाला के पास एक सुनसान वन क्षेत्र देखकर उन्होंने बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया और पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस को सूचना दी.

आरोपी बिहार के कैमूर का रहने वाला: आरोपी की पहचान 50 वर्षीय व्यक्ति के रूप में हुई, जो कि बिहार के कैमूर जिले का निवासी है. वर्तमान में वह सोनभद्र के पन्नूगंज थाना क्षेत्र के रामगढ़ में रहकर ओबरा इलाके में गल्ला बेचने का काम करता है. आरोपी के कुल 6 बच्चे हैं और पीड़िता की मां का निधन कई साल पहले हो चुका है. पुलिस ने बताया कि आरोपी ओबरा नगर में एक छोटा सा व्यापार भी करता है.