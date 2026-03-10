सोनभद्र में पिता पर बेटी ने लगाया रेप का आरोप; FIR दर्ज, आरोपी फरार
चोपन थानाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा ने बताया कि पीड़ित बेटी की तहरीर पर FIR दर्ज करके आरोपी की तलाश की जा रही है.
Published : March 10, 2026 at 5:45 PM IST
सोनभद्र: चोपन थाना क्षेत्र में एक पिता पर उसकी बेटी ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने पीड़ित बेटी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश कर रही है. पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा. चोपन थानाध्यक्ष का कहना है कि आरोपी पिता को जल्द ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.
दवा दिलाने के बहाने जंगल ले गया: चोपन थानाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा ने बताया कि वारदात रविवार शाम हुई थी. पीड़िता के अनुसार, उसके पिता उसे दवा दिलाने के बहाने घर से बाहर ले गए थे. रास्ते में बग्घानाला के पास एक सुनसान वन क्षेत्र देखकर उन्होंने बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया और पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस को सूचना दी.
आरोपी बिहार के कैमूर का रहने वाला: आरोपी की पहचान 50 वर्षीय व्यक्ति के रूप में हुई, जो कि बिहार के कैमूर जिले का निवासी है. वर्तमान में वह सोनभद्र के पन्नूगंज थाना क्षेत्र के रामगढ़ में रहकर ओबरा इलाके में गल्ला बेचने का काम करता है. आरोपी के कुल 6 बच्चे हैं और पीड़िता की मां का निधन कई साल पहले हो चुका है. पुलिस ने बताया कि आरोपी ओबरा नगर में एक छोटा सा व्यापार भी करता है.
संभावित ठिकानों पर पुलिस की दबिश: पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया. पुलिस की टीमें फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं. चोपन थानाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा ने दावा किया है कि इस गंभीर मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.
