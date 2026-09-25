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घर में ही सुरक्षित नहीं बेटियां! 12 साल की उम्र से पिता कर रहा यौन शोषण, मां के साथ पुलिस के पास पहुंची पीड़िता

उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में एक पिता अपनी ही बेटी के साथ 12 साल की उम्र से गलत काम कर रहा है.

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मां के साथ पुलिस के पास पहुंची थी पीड़िता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 25, 2026 at 6:00 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर से बड़ा मामला सामने आया है. यहां युवती ने अपने ही पिता पर लंबे समय से शारीरिक शोषण करने और विरोध करने पर हथियार दिखाकर परिवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. पीड़िता अपनी मां के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और आरोपी पिता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. पुलिस अधिकारियों ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

ये पूरा मामला रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप कोतवाली क्षेत्र का है. पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि उसके पिता पिछले कई वर्षों से उसका शारीरिक शोषण करते आ रहे हैं. जब भी वो पिता की इस हरकत का विरोध करती है, तो आरोपी पिता हथियार दिखाकर उसे और परिवार के अन्य सदस्यों को जान से मारने की धमकी देता है.

12 साल की उम्र से पिता कर रहा बेटी का साथ गलत काम: पीड़िता के अनुसार डर और सामाजिक लोक-लाज के चलते वह लंबे समय तक मामले को लेकर चुप रही. उसने पुलिस को बताया कि कथित तौर पर उसके साथ यह अपराध उस समय से किया जा रहा था, जब वह करीब 12 वर्ष की थी. पीड़िता का कहना है कि इस दौरान आरोपी पिता की ओर से उसे लगातार धमकाया जाता रहा, जिसके कारण वह किसी को मामले की जानकारी नहीं दे सकी.

Rudrapur
पीड़िता अपनी मांग के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची थी. (ETV Bharat)

पीड़िता ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार: तहरीर के मुताबिक 25 जून की देर रात कथित तौर पर हुई घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और अपनी मां को मामले की जानकारी दी. इसके बाद वह अपनी मां के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई. पीड़िता ने ट्रांजिट कैंप कोतवाली में मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही अपने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.

एसपी क्राइम अनुष्का पटोला ने दिए जांच के आदेश: मामले की जानकारी देते हुए एसपी क्राइम अनुष्का पटोला ने बताया कि शिकायत का तत्काल संज्ञान लिया गया है. उन्होंने ट्रांजिट कैंप कोतवाली पुलिस को मामले में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. एसपी क्राइम के अनुसार पीड़िता की ओर से लगाए गए आरोप गंभीर हैं और पूरे मामले की जांच तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी.

उन्होंने बताया कि पीड़िता ने अपने बयान में घटना के लंबे समय से चले आने की बात कही है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि मामले में आरोपी को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

महिला अपराधों को लेकर पुलिस गंभीरता से कार्रवाई कर रही है. शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस पीड़िता के बयान, तहरीर में लगाए गए आरोपों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की आगे जांच करेगी. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है. जांच पूरी होने के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर मुकदमा और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
-अनुष्का पटोला, एसपी क्राइम-

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पिता पर यौन शोषण का आरोप
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