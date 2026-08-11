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पिता के जुल्मों से परेशान बेटी पहुंची थाने, पुलिस से लगाई गुहार, मारपीट और गला घोंटने का लगाया आरोप

रुड़की: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. पिता ने पहले अपनी बेटी के साथ मारपीट और फिर उसका गला घोंटकर मारने का प्रयास किया. आरोप है कि पिता को अपनी ही बेटी के चरित्र पर शक था. ये पूरा मामला हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र का है.

आरोप है कि पिता को अपनी बेटी के चरित्र पर शक था. इसी बात को लेकर आरोपी पिता आए दिन बेटी को रोकता-टोकता और उसके साथ मारपीट करता था. बीते दिन विवाद इतना बढ़ गया कि पिता ने कथित तौर पर अपनी बेटी को घर से निकालने की कोशिश की. हालांकि जब बेटी ने इस बात को विरोध किया तो आरोपी पिता ने उसका गला भी दबाने का प्रयास किया. घटना में युवती के गले पर चोट भी आई है. युवती किसी तरह से जान बचाकर सीधे गंगनहर कोतवाली पहुंची और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है.

पुलिस को दी तहरीर के अनुसार युवती ने अपनी पिता को गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता का कहना है कि उसकी बड़ी बहन कुछ समय पहले एक युवक के साथ घर से चली गई थी, जिसके बाद उसने युवक के साथ शादी कर ली थी. आरोप है कि इसके बाद से ही उसके पिता मानसिक तनाव में रहने लगे थे.

युवती का आरोप है कि इसके बाद पिता छोटी बेटी पर भी शक करने लगे थे और उसके घर से बाहर जाने पर रोक-टोक करने के साथ मारपीट और धमकी देने लगे. वहीं पिछले कुछ समय से यह सिलसिला लगातार चल रहा था. युवती का आरोप है कि जब वह घर से बाहर जाने लगी तो पिता ने उसे रोक दिया, जिसके बाद दोनों में विवाद हो गया.