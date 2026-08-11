पिता के जुल्मों से परेशान बेटी पहुंची थाने, पुलिस से लगाई गुहार, मारपीट और गला घोंटने का लगाया आरोप
उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में एक बेटी ने अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता ने थाने पहुंचकर पिता के खिलाफ शिकायत भी दी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 11, 2026 at 2:55 PM IST
रुड़की: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. पिता ने पहले अपनी बेटी के साथ मारपीट और फिर उसका गला घोंटकर मारने का प्रयास किया. आरोप है कि पिता को अपनी ही बेटी के चरित्र पर शक था. ये पूरा मामला हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र का है.
आरोप है कि पिता को अपनी बेटी के चरित्र पर शक था. इसी बात को लेकर आरोपी पिता आए दिन बेटी को रोकता-टोकता और उसके साथ मारपीट करता था. बीते दिन विवाद इतना बढ़ गया कि पिता ने कथित तौर पर अपनी बेटी को घर से निकालने की कोशिश की. हालांकि जब बेटी ने इस बात को विरोध किया तो आरोपी पिता ने उसका गला भी दबाने का प्रयास किया. घटना में युवती के गले पर चोट भी आई है. युवती किसी तरह से जान बचाकर सीधे गंगनहर कोतवाली पहुंची और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है.
पुलिस को दी तहरीर के अनुसार युवती ने अपनी पिता को गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता का कहना है कि उसकी बड़ी बहन कुछ समय पहले एक युवक के साथ घर से चली गई थी, जिसके बाद उसने युवक के साथ शादी कर ली थी. आरोप है कि इसके बाद से ही उसके पिता मानसिक तनाव में रहने लगे थे.
युवती का आरोप है कि इसके बाद पिता छोटी बेटी पर भी शक करने लगे थे और उसके घर से बाहर जाने पर रोक-टोक करने के साथ मारपीट और धमकी देने लगे. वहीं पिछले कुछ समय से यह सिलसिला लगातार चल रहा था. युवती का आरोप है कि जब वह घर से बाहर जाने लगी तो पिता ने उसे रोक दिया, जिसके बाद दोनों में विवाद हो गया.
युवती का आरोप है कि इसी विवाद के बीच पिता ने उसके साथ मारपीट की और उसे घर से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन जब उसने घर छोड़ने से इनकार किया तो विवाद और ज्यादा बढ़ गया. युवती के मुताबिक, इसी दौरान पिता ने उसका गला दबाने का भी प्रयास किया. इस दौरान छीना-झपटी में उसके गले पर गहरी चोट लग गई.
शोर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद किसी तरह से युवती की जान बची, घटना के बाद युवती किसी तरह वहां से निकलकर सीधे गंगनहर कोतवाली पहुंची और पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. युवती ने पुलिस से अपने पिता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
इसी के साथ उसने साफ तौर पर कहा है कि वह पिता के घर वापस नहीं जाना चाहती. युवती अब नारी निकेतन में रहने की इच्छा जता रही है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.
पुलिस युवती के बयान और चोटों की जानकारी के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है. पुलिस द्वारा युवती को कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है और उसके पिता को कोतवाली बुलाकर पूछताछ की जाएगी, जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी.
-शेखर चंद्र सुयाल, एसपी देहात-
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