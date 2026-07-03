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हजारीबाग में दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन, 50 से ज्यादा युवाओं को मिला ऑफर लेटर

हजारीबाग: झारखंड सरकार के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा हजारीबाग में दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला सह कौशल विकास मेला का आयोजन किया गया. जहां बेरोजगार अभ्यार्थियों को ऑफर लेटर दिया गया. इस मेला में 13 कंपनियां रोजगार देने के लिए पहुंची थीं. लगभग 50 बेरोजगार युवकों को इस मेल में रोजगार से जोड़ा गया.

रोजगार मिलने के बाद अभ्यर्थियों ने बताया कि अब वह अपने पैरों पर खड़े के लिए तैयार हो रहे हैं. पिछले दिनों ट्रेनिंग करने के बाद ऑफर लेटर मिला है. कुछ दिनों में जहां रोजगार मिला है वहां जाएंगे. रोजगार मिलने पर बेहद खुशी हो रही है.

हजारीबाग में रोजगार मेला का आयोजन (Etv Bharat)

रोजगार मेला में पहुंचे जिला नियोजन पदाधिकारी देव कुमार प्रसाद ने कहा कि सरकार द्वारा रोजगार मेला का आयोजन करवाने से बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर मिल रहा है. 13 कंपनियों ने अपने अलग-अलग स्टॉल लगाए थे. जहां युवकों ने आवेदन दिया है. वहीं 50 से अधिक लोगों को ऑन स्पॉट रोजगार से जोड़ा गया. झारखंड सरकार इस तरह का आयोजन हमेशा करती है. जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों को रोजगार से जोड़ना है.