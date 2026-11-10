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गोवर्धन पूजा पर मथुरा पहुंचे दत्तात्रेय होसबाले; संगठन महामंत्री बोले- 'अन्न को नष्ट न किया जाए, प्रसाद मानकर ग्रहण करें'

मथुरा पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ( Photo credit: ETV Bharat )

मथुरा : वृंदावन के रूकमणि विहार स्थित केशव धाम कार्यालय में मंगलवार को गोवर्धन पूजा का विशेष आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले और संगठन महामंत्री रामलाल और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे.

राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने बताया कि सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन है और अन्नकूट का पर्व सदियों से चला आ रहा है.