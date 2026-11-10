गोवर्धन पूजा पर मथुरा पहुंचे दत्तात्रेय होसबाले; संगठन महामंत्री बोले- 'अन्न को नष्ट न किया जाए, प्रसाद मानकर ग्रहण करें'
वृंदावन के रूकमणि विहार स्थित केशव धाम कार्यालय में मंगलवार को गोवर्धन पूजा का विशेष आयोजन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 6:11 PM IST
मथुरा : वृंदावन के रूकमणि विहार स्थित केशव धाम कार्यालय में मंगलवार को गोवर्धन पूजा का विशेष आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले और संगठन महामंत्री रामलाल और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे.
राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने बताया कि सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन है और अन्नकूट का पर्व सदियों से चला आ रहा है.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि शुभ अवसर पर मंगल कार्य अन्नकूट जो हर वर्ष मनाया जाता है वह समाज को सेवा कार्य करने के लिए राष्ट्र कार्य करने के लिए प्रेरणा दे. सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं.
संगठन महामंत्री रामलाल ने बताया कि गोवर्धन पूजा प्राचीन काल से चल रही है. यह प्रकृति का पूजन है. यह गाय माता का पूजन है. यह भारतीय संस्कृति का पूजन है. इसमें से एक संदेश जाता है कोई भूखा ना रहे सब मिलकर एक साथ अन्न ग्रहण करें.
उन्होंने कहा कि अन्न को नष्ट न किया जाए, अन्न को प्रसाद मानकर ग्रहण करें. उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने प्रकृति की पूजा को महत्व दिया, इससे इंद्र नाराज हुए. इंद्र के अहंकार को समाप्त करने के लिए ही उन्होंने सामान्य जनता को एकजुट करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाकर समाज और जनता की रक्षा की.
उन्होंने कहा कि आज इस पर्व को ब्रज में विशेष रूप से मनाया जाता है. देश भर में धीरे-धीरे प्रसारित हो रहा है. आज भी आवश्यकता है जब दुनिया की बड़ी ताकतें भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं ऐसे समय भारत के सभी लोग इस अन्नकूट से प्रेरणा लेकर भगवान श्री कृष्ण के संदेश को साथ में लेकर दुनिया भर की विधर्मी शक्तियों को विरोधी ताकतों को जो भारत को नष्ट करना चाहती हैं, उनके खिलाफ एकजुट समाज होकर के संघर्ष करेगा. दुनिया में भारतीय संस्कृति की जय जयकार होगी.
उन्होंने कहा कि हम बहुत से राजनीतिक मामले को लेकर कोई बयानबाजी नहीं करते. हमारा मानना यह है कि सत्य पर सत्य चल रहा है. संघ निरंतर बढ़ रहा है जो असत्य पर चलते हैं वह निरंतर घट रहे हैं उनको ज्यादा सोचने की जरूरत है, हमको बोलने की जरूरत नहीं है.
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