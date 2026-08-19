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दिल्ली में डेटिंग ऐप के जरिए बुजुर्ग से ठगी, डिनर पर बुलाकर खाते से उड़ाए 1.30 लाख; 2 महिलाएं गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, बुजुर्ग की एक महिला से डेटिंग ऐप पर बातचीत शुरू हुई थी. बाद में दोनों टेलीग्राम पर भी संपर्क में आ गए. 20 जुलाई को पहली मुलाकात के बाद 24 जुलाई को बुजुर्ग की डिफेंस कॉलोनी में दो महिलाओं से मुलाकात हुई. तीनों ने एक रेस्टोरेंट में साथ खाना खाया. रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद बुजुर्ग का मोबाइल फोन गायब हो गया और कुछ ही समय बाद उनके बैंक खातों से रकम ट्रांसफर कर दी गई.

नई दिल्ली: दिल्ली में डेटिंग ऐप के जरिए एक 67 वर्षीय बुजुर्ग को कथित तौर पर ठगी का शिकार बनाने का मामला सामने आया है. साउथ-वेस्ट जिले के साइबर थाना पुलिस ने इस मामले में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने डेटिंग ऐप पर फर्जी पहचान बनाकर बुजुर्ग से संपर्क किया और मुलाकात के दौरान उनका मोबाइल फोन चोरी कर लिया. इसके बाद उसी मोबाइल के जरिए उनके दो बैंक खातों से यूपीआई के माध्यम से करीब 1.30 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए गए.

शिकायत मिलने के बाद साइबर थाना पुलिस ने बैंकिंग ट्रेल की जांच शुरू की. पुलिस के मुताबिक, बुजुर्ग के खाते से निकली रकम पहले एक आरोपी के बैंक खाते में पहुंची और फिर उसकी साथी के खाते में ट्रांसफर की गई. इसके बाद करीब 90 हजार रुपये एटीएम से निकाले गए. जांच के दौरान पुलिस ने एटीएम और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में दो महिलाएं रकम निकालती दिखाई दीं. बैंकिंग ट्रेल और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान की.

पुलिस का आरोप है कि एक महिला ने डेटिंग ऐप पर फर्जी पहचान से प्रोफाइल बनाया था और इसी के जरिए बुजुर्ग से बातचीत शुरू की. बाद में उसने अपनी साथी को योजना में शामिल किया. पुलिस के मुताबिक, आमने-सामने की मुलाकात के दौरान एक महिला खुद को वही महिला बताया, जिससे बुजुर्ग ऑनलाइन बातचीत कर रहे थे. आरोप है कि दूसरी मुलाकात के दौरान बुजुर्ग का मोबाइल चोरी किया गया और उसके जरिए बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर किए गए. पुलिस के अनुसार, वारदात के बाद मोबाइल को कथित तौर पर नष्ट कर दिया गया, लेकिन बैंकिंग ट्रेल और सीसीटीवी फुटेज ने जांच को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई.

पुलिस ने दोनों युवतियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या दोनों पहले भी इसी तरह की किसी वारदात में शामिल रही हैं और क्या इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था.

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